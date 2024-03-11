11 марта 2024

Минсельхоз предложил внести эмбарго на экспорт сахара

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ «Лента». Магнитогорск, сахар
В России введут запрет на вывоз сахара Фото:

Министерство сельского хозяйства России предложило до 31 августа ввести эмбарго на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химической сахарозы. Об этом говорится в проекте постановления.

«Установить… по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистую сахарозу в твердом состоянии <…> из Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном 11 марта на портале проектов правовых актов.

Минсельхоз РФ ранее предупредил крупнейших производителей сахара о риске ограничения цен на этот товар, если в первом квартале 2024 года оптовая стоимость сахара будет выше 50—53 рублей за килограмм. С 19 по 25 декабря прошлого года оптовая стоимость сахара выросла на 10—15% в зависимости от производителя и региона. Сахар подорожал в том числе из-за снижения курса рубля, пишет «Национальная служба новостей».

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Министерство сельского хозяйства России предложило до 31 августа ввести эмбарго на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химической сахарозы. Об этом говорится в проекте постановления. «Установить… по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистую сахарозу в твердом состоянии <…> из Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном 11 марта на портале проектов правовых актов. Минсельхоз РФ ранее предупредил крупнейших производителей сахара о риске ограничения цен на этот товар, если в первом квартале 2024 года оптовая стоимость сахара будет выше 50—53 рублей за килограмм. С 19 по 25 декабря прошлого года оптовая стоимость сахара выросла на 10—15% в зависимости от производителя и региона. Сахар подорожал в том числе из-за снижения курса рубля, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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