Минсельхоз предложил внести эмбарго на экспорт сахара

12 марта 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

В России введут запрет на вывоз сахара Фото: Илья Московец © URA.RU Министерство сельского хозяйства России предложило до 31 августа ввести эмбарго на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химической сахарозы. Об этом говорится в проекте постановления. «Установить… по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистую сахарозу в твердом состоянии <…> из Российской Федерации», — говорится в документе , опубликованном 11 марта на портале проектов правовых актов. Минсельхоз РФ ранее предупредил крупнейших производителей сахара о риске ограничения цен на этот товар, если в первом квартале 2024 года оптовая стоимость сахара будет выше 50—53 рублей за килограмм. С 19 по 25 декабря прошлого года оптовая стоимость сахара выросла на 10—15% в зависимости от производителя и региона. Сахар подорожал в том числе из-за снижения курса рубля, пишет «Национальная служба новостей».

Министерство сельского хозяйства России предложило до 31 августа ввести эмбарго на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химической сахарозы. Об этом говорится в проекте постановления. «Установить… по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистую сахарозу в твердом состоянии <…> из Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном 11 марта на портале проектов правовых актов. Минсельхоз РФ ранее предупредил крупнейших производителей сахара о риске ограничения цен на этот товар, если в первом квартале 2024 года оптовая стоимость сахара будет выше 50—53 рублей за килограмм. С 19 по 25 декабря прошлого года оптовая стоимость сахара выросла на 10—15% в зависимости от производителя и региона. Сахар подорожал в том числе из-за снижения курса рубля, пишет «Национальная служба новостей».