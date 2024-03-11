Минсельхоз предложил внести эмбарго на экспорт сахара

Министерство сельского хозяйства России предложило до 31 августа ввести эмбарго на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химической сахарозы. Об этом говорится в проекте постановления.
«Установить… по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистую сахарозу в твердом состоянии <…> из Российской Федерации», — говорится в
Минсельхоз РФ ранее предупредил крупнейших производителей сахара о риске ограничения цен на этот товар, если в первом квартале 2024 года оптовая стоимость сахара будет выше 50—53 рублей за килограмм. С 19 по 25 декабря прошлого года оптовая стоимость сахара выросла на 10—15% в зависимости от производителя и региона. Сахар подорожал в том числе из-за снижения курса рубля, пишет «Национальная служба новостей».
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