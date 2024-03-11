11 марта 2024

Правкомиссия одобрила проект Минфина об основных направлениях налоговой политики

© Служба новостей «URA.RU»
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Законопроект дает освобождение от налогообложения доходов в виде жилого помещения Фото:

В России одобрили законопроект, который подготовлен для реализации положений основных направлений налоговой политики. Предложения касаются налогового администрирования, НДФЛ и поддержки российских компаний. Законопроект Минфина утвердила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

«Среди предлагаемых Минфином мер — сокращение минимальных требований к участникам налогового мониторинга. Законопроект предусматривает снижение требования к размеру оборота и активов с одного млрд рублей до 800 млн рублей, а по уплаченным налогам — с 100 до 80 млн рублей», — указано в документе на сайте министерства. Проект должны рассмотреть на заседании правительства.

В Минфине отметили, что в части налогового администрирования поправками предлагается обеспечить централизованную передачу сведений о многодетных семьях в ФНС России. Это даст членам семей получать налоговые льготы по имущественным налогам без подачи специального заявления.

Правки, касающиеся НДФЛ, дают освобождение от налогообложения доходов в виде жилого помещения, полученного из государственной или муниципальной собственности с частичной оплатой. Помимо того, хотят распространить право на социальный налоговый вычет на траты медицинских услуг, оказанных детям, которые считаются недееспособными. К тому же в законопроекте есть изменения в налоге на прибыль организаций. Планируется освободить их от выполнения условий, связанных с составом активов эмитента для применения нулевой ставки налога.

Минфин России ранее предложил изменить налог на вклады. Там уточнили, что с 2025 года могут поменяться правила расчета налога на процентный доход по вкладам на срок свыше одного года, полученный после 1 января 2024 года. По новым правилам, если доходы в текущем налоговом периоде вкладчика окажутся ниже порога, то разница может уменьшить налоговую базу следующих периодов «вплоть до нуля».

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В России одобрили законопроект, который подготовлен для реализации положений основных направлений налоговой политики. Предложения касаются налогового администрирования, НДФЛ и поддержки российских компаний. Законопроект Минфина утвердила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. «Среди предлагаемых Минфином мер — сокращение минимальных требований к участникам налогового мониторинга. Законопроект предусматривает снижение требования к размеру оборота и активов с одного млрд рублей до 800 млн рублей, а по уплаченным налогам — с 100 до 80 млн рублей», — указано в документе на сайте министерства. Проект должны рассмотреть на заседании правительства. В Минфине отметили, что в части налогового администрирования поправками предлагается обеспечить централизованную передачу сведений о многодетных семьях в ФНС России. Это даст членам семей получать налоговые льготы по имущественным налогам без подачи специального заявления. Правки, касающиеся НДФЛ, дают освобождение от налогообложения доходов в виде жилого помещения, полученного из государственной или муниципальной собственности с частичной оплатой. Помимо того, хотят распространить право на социальный налоговый вычет на траты медицинских услуг, оказанных детям, которые считаются недееспособными. К тому же в законопроекте есть изменения в налоге на прибыль организаций. Планируется освободить их от выполнения условий, связанных с составом активов эмитента для применения нулевой ставки налога. Минфин России ранее предложил изменить налог на вклады. Там уточнили, что с 2025 года могут поменяться правила расчета налога на процентный доход по вкладам на срок свыше одного года, полученный после 1 января 2024 года. По новым правилам, если доходы в текущем налоговом периоде вкладчика окажутся ниже порога, то разница может уменьшить налоговую базу следующих периодов «вплоть до нуля».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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