Правкомиссия одобрила проект Минфина об основных направлениях налоговой политики

12 марта 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

Законопроект дает освобождение от налогообложения доходов в виде жилого помещения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России одобрили законопроект, который подготовлен для реализации положений основных направлений налоговой политики. Предложения касаются налогового администрирования, НДФЛ и поддержки российских компаний. Законопроект Минфина утвердила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. «Среди предлагаемых Минфином мер — сокращение минимальных требований к участникам налогового мониторинга. Законопроект предусматривает снижение требования к размеру оборота и активов с одного млрд рублей до 800 млн рублей, а по уплаченным налогам — с 100 до 80 млн рублей», — указано в документе на сайте министерства. Проект должны рассмотреть на заседании правительства. В Минфине отметили, что в части налогового администрирования поправками предлагается обеспечить централизованную передачу сведений о многодетных семьях в ФНС России. Это даст членам семей получать налоговые льготы по имущественным налогам без подачи специального заявления. Правки, касающиеся НДФЛ, дают освобождение от налогообложения доходов в виде жилого помещения, полученного из государственной или муниципальной собственности с частичной оплатой. Помимо того, хотят распространить право на социальный налоговый вычет на траты медицинских услуг, оказанных детям, которые считаются недееспособными. К тому же в законопроекте есть изменения в налоге на прибыль организаций. Планируется освободить их от выполнения условий, связанных с составом активов эмитента для применения нулевой ставки налога. Минфин России ранее предложил изменить налог на вклады. Там уточнили, что с 2025 года могут поменяться правила расчета налога на процентный доход по вкладам на срок свыше одного года, полученный после 1 января 2024 года. По новым правилам, если доходы в текущем налоговом периоде вкладчика окажутся ниже порога, то разница может уменьшить налоговую базу следующих периодов «вплоть до нуля». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России одобрили законопроект, который подготовлен для реализации положений основных направлений налоговой политики. Предложения касаются налогового администрирования, НДФЛ и поддержки российских компаний. Законопроект Минфина утвердила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. «Среди предлагаемых Минфином мер — сокращение минимальных требований к участникам налогового мониторинга. Законопроект предусматривает снижение требования к размеру оборота и активов с одного млрд рублей до 800 млн рублей, а по уплаченным налогам — с 100 до 80 млн рублей», — указано в документе на сайте министерства. Проект должны рассмотреть на заседании правительства. В Минфине отметили, что в части налогового администрирования поправками предлагается обеспечить централизованную передачу сведений о многодетных семьях в ФНС России. Это даст членам семей получать налоговые льготы по имущественным налогам без подачи специального заявления. Правки, касающиеся НДФЛ, дают освобождение от налогообложения доходов в виде жилого помещения, полученного из государственной или муниципальной собственности с частичной оплатой. Помимо того, хотят распространить право на социальный налоговый вычет на траты медицинских услуг, оказанных детям, которые считаются недееспособными. К тому же в законопроекте есть изменения в налоге на прибыль организаций. Планируется освободить их от выполнения условий, связанных с составом активов эмитента для применения нулевой ставки налога. Минфин России ранее предложил изменить налог на вклады. Там уточнили, что с 2025 года могут поменяться правила расчета налога на процентный доход по вкладам на срок свыше одного года, полученный после 1 января 2024 года. По новым правилам, если доходы в текущем налоговом периоде вкладчика окажутся ниже порога, то разница может уменьшить налоговую базу следующих периодов «вплоть до нуля».