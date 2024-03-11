Власти РФ согласовали пересмотр расчета налога на вклады

12 марта 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

Проект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности Фото: Георгий Бергал © URA.RU Минфин России предложил изменить налог на вклады сроком свыше года, включив доходы за предыдущие периоды. Это следует из проекта закона о поправках в Налоговый кодекс. «С 2025 года в России могут измениться правила расчета налога на процентный доход по вкладам на срок свыше одного года, полученный после 1 января 2024 года… Проект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности», — передает РБК. По новым правилам, если доходы в текущем налоговом периоде вкладчика окажутся ниже порога (один млн рублей, умноженных на максимальную ставку ЦБ), то разница может уменьшить налоговую базу следующих периодов «вплоть до нуля». Это возможно, если доходы в виде процентов не будут получены в текущем периоде. Изменения касаются вкладов сроком от одного года и будут применяться уже к процентным доходам по вкладам, полученным в 2024 году. Ранее сообщалось, что правительство готовит изменения в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль, пишет «Национальная служба новостей». Пока нет окончательного решения, но не планируется снижение начальной ставки в 13%.

Минфин России предложил изменить налог на вклады сроком свыше года, включив доходы за предыдущие периоды. Это следует из проекта закона о поправках в Налоговый кодекс. «С 2025 года в России могут измениться правила расчета налога на процентный доход по вкладам на срок свыше одного года, полученный после 1 января 2024 года… Проект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности», — передает РБК. По новым правилам, если доходы в текущем налоговом периоде вкладчика окажутся ниже порога (один млн рублей, умноженных на максимальную ставку ЦБ), то разница может уменьшить налоговую базу следующих периодов «вплоть до нуля». Это возможно, если доходы в виде процентов не будут получены в текущем периоде. Изменения касаются вкладов сроком от одного года и будут применяться уже к процентным доходам по вкладам, полученным в 2024 году. Ранее сообщалось, что правительство готовит изменения в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль, пишет «Национальная служба новостей». Пока нет окончательного решения, но не планируется снижение начальной ставки в 13%.