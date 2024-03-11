11 марта 2024

Леша Свик похвастался рельефом мышц после активных тренировок в спортзале. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Лёши Свик в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург , леша свик
Леша Свик отказался от вредных привычек (архивное фото) Фото:

Российский музыкальный исполнитель Леша Свик (родом из Екатеринбурга) поделился результатами тренировок, которые делает уже третий месяц. Об этом певец рассказал на своей странице в соцсети.

«Пошел третий месяц тренировок и отказа от вредных привычек», — написал Свик. Видео с тренировки он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В комментариях фанаты отмечают, что изменения очень видны. Также некоторые пишут, что для них Свик стал настоящим примером.

Артист ранее рассказал, что у его отца были проблемы с алкоголем. Алексей помог папе с кодировкой. Теперь мужчина проходит реабилитацию в клинике «Свобода», и уже имеет хорошие результаты. Подробнее об этой истории — в материале URA.RU.

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Российский музыкальный исполнитель Леша Свик (родом из Екатеринбурга) поделился результатами тренировок, которые делает уже третий месяц. Об этом певец рассказал на своей странице в соцсети. «Пошел третий месяц тренировок и отказа от вредных привычек», — написал Свик. Видео с тренировки он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В комментариях фанаты отмечают, что изменения очень видны. Также некоторые пишут, что для них Свик стал настоящим примером. Артист ранее рассказал, что у его отца были проблемы с алкоголем. Алексей помог папе с кодировкой. Теперь мужчина проходит реабилитацию в клинике «Свобода», и уже имеет хорошие результаты. Подробнее об этой истории — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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