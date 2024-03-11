Леша Свик отказался от вредных привычек (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Российский музыкальный исполнитель Леша Свик (родом из Екатеринбурга) поделился результатами тренировок, которые делает уже третий месяц. Об этом певец рассказал на своей странице в соцсети.

«Пошел третий месяц тренировок и отказа от вредных привычек», — написал Свик. Видео с тренировки он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В комментариях фанаты отмечают, что изменения очень видны. Также некоторые пишут, что для них Свик стал настоящим примером.

Артист ранее рассказал, что у его отца были проблемы с алкоголем. Алексей помог папе с кодировкой. Теперь мужчина проходит реабилитацию в клинике «Свобода», и уже имеет хорошие результаты. Подробнее об этой истории — в материале URA.RU.