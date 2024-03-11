Губернатор Клычков сообщил о падении беспилотника на ТЭК в Орле

12 марта 2024 в 05:31 Размер текста - 17 +

О пострадавших в результате атаки БПЛА не сообщается Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотник ВСУ атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков. «В Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса», — написал Клычков в telegram-канале. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. О пострадавших не сообщатся. Ранее жители Орла сообщили о взрыве над городом, после которого появился дым в районе местной нефтебазы. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, новости».

Беспилотник ВСУ атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков. «В Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса», — написал Клычков в telegram-канале. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. О пострадавших не сообщатся. Ранее жители Орла сообщили о взрыве над городом, после которого появился дым в районе местной нефтебазы. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, новости».