11 марта 2024

Губернатор Клычков сообщил о падении беспилотника на ТЭК в Орле

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О пострадавших в результате атаки БПЛА не сообщается Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник ВСУ атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса», — написал Клычков в telegram-канале. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. О пострадавших не сообщатся.

Ранее жители Орла сообщили о взрыве над городом, после которого появился дым в районе местной нефтебазы. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, новости».

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Беспилотник ВСУ атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков. «В Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса», — написал Клычков в telegram-канале. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. О пострадавших не сообщатся. Ранее жители Орла сообщили о взрыве над городом, после которого появился дым в районе местной нефтебазы. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, новости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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