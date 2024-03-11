Губернатор Клычков сообщил о падении беспилотника на ТЭК в Орле

О пострадавших в результате атаки БПЛА не сообщается
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотник ВСУ атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«В Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса», — написал Клычков в telegram-канале. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. О пострадавших не сообщатся.
Ранее жители Орла сообщили о взрыве над городом, после которого появился дым в районе местной нефтебазы. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, новости».
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