Три беспилотника сбили над Курской областью

12 марта 2024 в 05:58 Размер текста - 17 +

Беспилотники сбиты в двух районах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Курской областью средства ПВО сбили три беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что БПЛА уничтожены над Фатежским и Золотухинским районами. «В небе над Фатежским и Золотухинским районами нашей ПВО сбиты украинские беспилотник. Последствия на земле уточняются», — сообщил Старовойт. Он обратился к местным жителям, посоветовав сохранять спокойствие.

На Курской областью средства ПВО сбили три беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что БПЛА уничтожены над Фатежским и Золотухинским районами. «В небе над Фатежским и Золотухинским районами нашей ПВО сбиты украинские беспилотник. Последствия на земле уточняются», — сообщил Старовойт. Он обратился к местным жителям, посоветовав сохранять спокойствие.