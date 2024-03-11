11 марта 2024

Три беспилотника сбили над Курской областью

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Беспилотники сбиты в двух районах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Курской областью средства ПВО сбили три беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что БПЛА уничтожены над Фатежским и Золотухинским районами.

«В небе над Фатежским и Золотухинским районами нашей ПВО сбиты украинские беспилотник. Последствия на земле уточняются», — сообщил Старовойт. Он обратился к местным жителям, посоветовав сохранять спокойствие.

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На Курской областью средства ПВО сбили три беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что БПЛА уничтожены над Фатежским и Золотухинским районами. «В небе над Фатежским и Золотухинским районами нашей ПВО сбиты украинские беспилотник. Последствия на земле уточняются», — сообщил Старовойт. Он обратился к местным жителям, посоветовав сохранять спокойствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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