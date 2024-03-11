Три беспилотника сбили над Курской областью

Беспилотники сбиты в двух районах
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Курской областью средства ПВО сбили три беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что БПЛА уничтожены над Фатежским и Золотухинским районами.
«В небе над Фатежским и Золотухинским районами нашей ПВО сбиты украинские беспилотник. Последствия на земле уточняются», — сообщил Старовойт. Он обратился к местным жителям, посоветовав сохранять спокойствие.
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