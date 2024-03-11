Собянин: отражена атака летевшего на Москву беспилотника

12 марта 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

БПЛА сбит под Москвой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит силами ПВО на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. Предварительно известно, что разрушений и пострадавших нет. На месте работают сотрудник экстренных служб.

Беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит силами ПВО на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. Предварительно известно, что разрушений и пострадавших нет. На месте работают сотрудник экстренных служб.