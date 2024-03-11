11 марта 2024

Собянин: отражена атака летевшего на Москву беспилотника

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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник,  дрон
БПЛА сбит под Москвой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит силами ПВО на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. Предварительно известно, что разрушений и пострадавших нет. На месте работают сотрудник экстренных служб.

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Беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит силами ПВО на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. Предварительно известно, что разрушений и пострадавших нет. На месте работают сотрудник экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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