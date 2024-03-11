Собянин: отражена атака летевшего на Москву беспилотника

БПЛА сбит под Москвой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит силами ПВО на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. Предварительно известно, что разрушений и пострадавших нет. На месте работают сотрудник экстренных служб.
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