В Киеве объявили о капитуляции

Киевский экономист Алексей Кущ заявил о капитуляции Украины перед Польшей

Украина сдала свои позиции перед Польшей, заявил Алексей Кущ Фото: Официальный сайт президента Украины

Европейский банк реконструкции и развития профинансировал украинских производителей на 800 миллионов долларов для развития новых производств, но соглашение было аннулировано, что является полной капитуляцией Украины перед Польшей. Об этом заявил украинский аналитик Алексей Кущ.

«Европейский банк реконструкции и развития на 800 миллионов долларов профинансировал украинских производителей, чтобы они создавали новые производства… А тут просто одним росчерком пера все перечеркнули. Это полная капитуляция Украины перед поляками», — передает слова Куща издание «Экономические новости». Он добавил, что Киеву показали «красную карточку», указав, что аграрно-сырьевая экономика не нужна Европе.

Аналитик также отметил, что Евросоюз (ЕС) будет защищать своих фермеров и не будет иметь интереса в торговле с Украиной, которая не является членом ЕС. Украинским властям необходимо изменить структуру экономики своей страны, иначе членство в ЕС не будет возможным, заключил Кущ.

Фермерский протест в Польше начался 9 февраля. Аграрии протестуют по всей стране, блокируя дороги и границу с Украиной. На пограничных переходах был зафиксирован случай высыпания зерна из украинских грузовиков и вагонов. Протестующие требуют прекратить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, включая зеленый курс, который предусматривает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.