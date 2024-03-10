10 марта 2024

ЕК отказалась выполнять требования польских фермеров по украинскому зерну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесопитомники. Свердловская область, авиалесоохрана, трактор беларусь
ЕК не в может удовлетворить требования польских аграриев Фото:

Европейская комиссия не в состоянии удовлетворить требования польских аграриев о запрете импорта агропродукции из Украины, поскольку Польша уже самостоятельно ограничила ввоз украинского зерна. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, что мне делать? Запрещать то, что уже и так запрещено?» — заявил Домбровскис в ходе украинского телемарафона.

Замглавы Еврокомиссии выразил сомнение в законности действий Венгрии, Польши и Словакии по запрету ввоза украинского зерна и сообщил о возможности применения мер в отношении этих стран. Домбровскис также планирует обсудить ситуацию с польским руководством во время предстоящего визита в Варшаву.

С ноября 2023 года польские фермеры и перевозчики неоднократно выходили на акции протеста, требуя ограничений на импорт агропродукции из Украины, что привело к периодическим блокировкам контрольно-пропускных пунктов на границе. Последняя волна протестов, поддержанная Министерством сельского хозяйства Польши, продолжалась с 9 февраля по 10 марта текущего года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейская комиссия не в состоянии удовлетворить требования польских аграриев о запрете импорта агропродукции из Украины, поскольку Польша уже самостоятельно ограничила ввоз украинского зерна. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «Почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, что мне делать? Запрещать то, что уже и так запрещено?» — заявил Домбровскис в ходе украинского телемарафона. Замглавы Еврокомиссии выразил сомнение в законности действий Венгрии, Польши и Словакии по запрету ввоза украинского зерна и сообщил о возможности применения мер в отношении этих стран. Домбровскис также планирует обсудить ситуацию с польским руководством во время предстоящего визита в Варшаву. С ноября 2023 года польские фермеры и перевозчики неоднократно выходили на акции протеста, требуя ограничений на импорт агропродукции из Украины, что привело к периодическим блокировкам контрольно-пропускных пунктов на границе. Последняя волна протестов, поддержанная Министерством сельского хозяйства Польши, продолжалась с 9 февраля по 10 марта текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...