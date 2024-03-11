Челябинские работодатели заинтересовались возрастными сотрудниками

HeadHunter: возрастных челябинцев стали чаще приглашать на работу

12 марта 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Возрастные сотрудники обладают большим опытом и знаниями, считают работодатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работодатели Челябинской области стали чаще приглашать на работу сотрудников старшего возраста. Как выяснили в компании HeadHunter, показатель в 2024 году показал двойной рост в сравнении с данными 2022 года. «Звать на работу соискателей в возрасте старше 61 года стали в два раза чаще. Лидерами по числу приглашений выступили профобласти домашнего персонала, рабочих, транспортников и логистов. Ожидаемая зарплата мужчин составила 50 тысяч рублей, у женщин — 30 тысяч рублей», — рассказали в HeadHunter. Тенденция закрепилась за счет того, что второй по динамике приглашений стала близкая группа в возрасте от 51 до 60 лет. Если сравнить с 2022 годом, то прирост здесь составил 92%. Людей готовы принимать рабочими, транспортниками, продавцами. Желаемая медианная зарплата у мужчин составила 60 тысяч рублей, у женщин — 40 тысяч. В тройке лидеров также находится категория лиц 41 — 50 лет, в которой рост приглашений достиг 65%. Здесь зарплатные ожидания выше: у мужчин — 70 тысяч, у женщин — 45 тысяч рублей. При этом профессии, на которых ждут сотрудников, примерно те же. Аналитики сервиса отметили, что многие работодатели стали обращать внимание на опыт и профессионализм кандидатов старшей возрастной категории. Такие работники имеют ценные знания, которые часто необходимы в специализированных сферах. Специалисты сервиса заметили, что рост есть в среде молодых. На 54% увеличилось число приглашений у обладателей резюме в возрасте от 14 до 18 лет и на 43% — у тех, кому от 31 года до 40 лет. Самых молодых кандидатов ждут в продажах, в логистике и в розничной торговле, а соискателей 31 — 40 лет — в сферах продаж, рабочих специальностей и транспортников. Ожидаемая медианная зарплата у молодых челябинцев составила 20 тысяч рублей, у челябинок — 17 тысяч. Скачок наблюдался в следующей возрастной категории. В диапазоне 31 — 40 лет сотрудники ждут, что им будут платить: среди мужчин — 70 тысяч рублей, среди женщин — 40 тысяч. Комментируя данные исследования, Оксана Сидлецкая отметила, что в современной ситуации на рынке труда все чаще наблюдается увеличение запросов на молодых специалистов. Однако эксперт подчеркнула важность баланса и внимания к кандидатам всех возрастных категорий, чтобы компании могли диверсифицировать свои кадровые ресурсы и успешно развиваться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работодатели Челябинской области стали чаще приглашать на работу сотрудников старшего возраста. Как выяснили в компании HeadHunter, показатель в 2024 году показал двойной рост в сравнении с данными 2022 года. «Звать на работу соискателей в возрасте старше 61 года стали в два раза чаще. Лидерами по числу приглашений выступили профобласти домашнего персонала, рабочих, транспортников и логистов. Ожидаемая зарплата мужчин составила 50 тысяч рублей, у женщин — 30 тысяч рублей», — рассказали в HeadHunter. Тенденция закрепилась за счет того, что второй по динамике приглашений стала близкая группа в возрасте от 51 до 60 лет. Если сравнить с 2022 годом, то прирост здесь составил 92%. Людей готовы принимать рабочими, транспортниками, продавцами. Желаемая медианная зарплата у мужчин составила 60 тысяч рублей, у женщин — 40 тысяч. В тройке лидеров также находится категория лиц 41 — 50 лет, в которой рост приглашений достиг 65%. Здесь зарплатные ожидания выше: у мужчин — 70 тысяч, у женщин — 45 тысяч рублей. При этом профессии, на которых ждут сотрудников, примерно те же. Аналитики сервиса отметили, что многие работодатели стали обращать внимание на опыт и профессионализм кандидатов старшей возрастной категории. Такие работники имеют ценные знания, которые часто необходимы в специализированных сферах. Специалисты сервиса заметили, что рост есть в среде молодых. На 54% увеличилось число приглашений у обладателей резюме в возрасте от 14 до 18 лет и на 43% — у тех, кому от 31 года до 40 лет. Самых молодых кандидатов ждут в продажах, в логистике и в розничной торговле, а соискателей 31 — 40 лет — в сферах продаж, рабочих специальностей и транспортников. Ожидаемая медианная зарплата у молодых челябинцев составила 20 тысяч рублей, у челябинок — 17 тысяч. Скачок наблюдался в следующей возрастной категории. В диапазоне 31 — 40 лет сотрудники ждут, что им будут платить: среди мужчин — 70 тысяч рублей, среди женщин — 40 тысяч. Комментируя данные исследования, Оксана Сидлецкая отметила, что в современной ситуации на рынке труда все чаще наблюдается увеличение запросов на молодых специалистов. Однако эксперт подчеркнула важность баланса и внимания к кандидатам всех возрастных категорий, чтобы компании могли диверсифицировать свои кадровые ресурсы и успешно развиваться.