Определился следующий соперник курганских хоккеистов в борьбе за Кубок Петрова

Следующим соперником «Зауралья» станет «Нефтяник», представляющий Республику Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба курганской хоккейной команды.
«После матча в Санкт-Петербурге, где „Южный Урал“ уступил „СКА-Неве“, определился наш следующий соперник в плей-офф. Второй год подряд нам предстоит сражение с „Нефтяником“, но теперь уже не в? финала, а в четвертьфинале», — написано в telegram-канале клуба из Кургана.
ХК «Зауралье» 7 марта разгромил московскую «Звезду» со счетом 5:0, оформив выход в ¼ финала Кубка Петрова. Счет в серии 4:3 в пользу курганских хоккеистов. С победой земляков поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков, который следил за результатом матча.
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