07 марта 2024

Определился следующий соперник курганских хоккеистов в борьбе за Кубок Петрова

ХК «Зауралья» сыграет с «Нефтяником» из Татарстана в четвертьфинале плей-офф ВХЛ
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Хоккей. Курган, клюшка, зауралье, хоккейная клюшка
Курганцам предстоит провести два матча на домашней арене Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Следующим соперником «Зауралья» станет «Нефтяник», представляющий Республику Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба курганской хоккейной команды.

«После матча в Санкт-Петербурге, где „Южный Урал“ уступил „СКА-Неве“, определился наш следующий соперник в плей-офф. Второй год подряд нам предстоит сражение с „Нефтяником“, но теперь уже не в? финала, а в четвертьфинале», — написано в telegram-канале клуба из Кургана.

ХК «Зауралье» 7 марта разгромил московскую «Звезду» со счетом 5:0, оформив выход в ¼ финала Кубка Петрова. Счет в серии 4:3 в пользу курганских хоккеистов. С победой земляков поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков, который следил за результатом матча.

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Следующим соперником «Зауралья» станет «Нефтяник», представляющий Республику Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба курганской хоккейной команды. «После матча в Санкт-Петербурге, где „Южный Урал“ уступил „СКА-Неве“, определился наш следующий соперник в плей-офф. Второй год подряд нам предстоит сражение с „Нефтяником“, но теперь уже не в? финала, а в четвертьфинале», — написано в telegram-канале клуба из Кургана. ХК «Зауралье» 7 марта разгромил московскую «Звезду» со счетом 5:0, оформив выход в ¼ финала Кубка Петрова. Счет в серии 4:3 в пользу курганских хоккеистов. С победой земляков поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков, который следил за результатом матча.
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© Служба новостей «URA.RU»
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