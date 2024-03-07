Определился следующий соперник курганских хоккеистов в борьбе за Кубок Петрова

ХК «Зауралья» сыграет с «Нефтяником» из Татарстана в четвертьфинале плей-офф ВХЛ

08 марта 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Курганцам предстоит провести два матча на домашней арене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Следующим соперником «Зауралья» станет «Нефтяник», представляющий Республику Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба курганской хоккейной команды. «После матча в Санкт-Петербурге, где „Южный Урал“ уступил „СКА-Неве“, определился наш следующий соперник в плей-офф. Второй год подряд нам предстоит сражение с „Нефтяником“, но теперь уже не в? финала, а в четвертьфинале», — написано в telegram-канале клуба из Кургана. ХК «Зауралье» 7 марта разгромил московскую «Звезду» со счетом 5:0, оформив выход в ¼ финала Кубка Петрова. Счет в серии 4:3 в пользу курганских хоккеистов. С победой земляков поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков, который следил за результатом матча.

Следующим соперником «Зауралья» станет «Нефтяник», представляющий Республику Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба курганской хоккейной команды. «После матча в Санкт-Петербурге, где „Южный Урал“ уступил „СКА-Неве“, определился наш следующий соперник в плей-офф. Второй год подряд нам предстоит сражение с „Нефтяником“, но теперь уже не в? финала, а в четвертьфинале», — написано в telegram-канале клуба из Кургана. ХК «Зауралье» 7 марта разгромил московскую «Звезду» со счетом 5:0, оформив выход в ¼ финала Кубка Петрова. Счет в серии 4:3 в пользу курганских хоккеистов. С победой земляков поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков, который следил за результатом матча.