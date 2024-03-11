Екатеринбуржцу угрожали взрывом из интим-салона, от услуг которого он отказался

Екатеринбуржец получил пугающий звонок после того, как сначала обратился в интим-салон, а потом отказался от услуги. Его дом угрожали взорвать, если он не заплатит крупную сумму денег, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«Гражданину позвонил неизвестный, представился как Ахмет и сказал: «заплатите 34 тысячи рублей, иначе взорвем ваш дом на улице Таганской. Номер принадлежал интим-салону, куда мужчина сначала обратился, а потом передумал», — объяснил источник агентства.
Корреспонденту по указанному номеру подтвердили, что это действительно интимный салон, и что ночью произошел инцидент. Собеседник, говоривший с сильным южным акцентом, в нецензурной форме заявил, что клиент был не прав.
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