11 марта 2024

Екатеринбуржцу угрожали взрывом из интим-салона, от услуг которого он отказался

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине грозили взорвать дом, если он не заплатит 34 тысячи рублей Фото:

Екатеринбуржец получил пугающий звонок после того, как сначала обратился в интим-салон, а потом отказался от услуги. Его дом угрожали взорвать, если он не заплатит крупную сумму денег, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«Гражданину позвонил неизвестный, представился как Ахмет и сказал: «заплатите 34 тысячи рублей, иначе взорвем ваш дом на улице Таганской. Номер принадлежал интим-салону, куда мужчина сначала обратился, а потом передумал», — объяснил источник агентства.

Корреспонденту по указанному номеру подтвердили, что это действительно интимный салон, и что ночью произошел инцидент. Собеседник, говоривший с сильным южным акцентом, в нецензурной форме заявил, что клиент был не прав.

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Екатеринбуржец получил пугающий звонок после того, как сначала обратился в интим-салон, а потом отказался от услуги. Его дом угрожали взорвать, если он не заплатит крупную сумму денег, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Гражданину позвонил неизвестный, представился как Ахмет и сказал: «заплатите 34 тысячи рублей, иначе взорвем ваш дом на улице Таганской. Номер принадлежал интим-салону, куда мужчина сначала обратился, а потом передумал», — объяснил источник агентства. Корреспонденту по указанному номеру подтвердили, что это действительно интимный салон, и что ночью произошел инцидент. Собеседник, говоривший с сильным южным акцентом, в нецензурной форме заявил, что клиент был не прав.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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