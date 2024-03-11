В Кургане в десятках жилых домов временно отключат горячую воду, чтобы провести работы по очистке водоводяных подогревателей. Ограничение продлится до 16 часов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ».
«Для проведения регламентных работ на водоводяных подогревателях в центральных тепловых пунктах сегодня до 16-00 будет остановлено горячее водоснабжение в 27 жилых домах. Регламентные работы по их чистке и испытаниям на плотность проводятся два раза в год. На одном тепловом пункте работы занимают в среднем 2-3 дня», — говорится в сообщении.
Список адресов, где будет временно ограничена подача горячей воды:
- 1 микрорайон 30;
- 7 микрорайон 16;
- Алексеева 2, 3;
- Бурова Петрова 14;
- Бажова 112, 114;
- Блюхера 6, 22;
- Володарского 37;
- Галкино 1, 5, 7;
- Карла Маркса 66, 68;
- Красномаячная 28;
- Куйбышева 5, 116А;
- Ленина 18, 20;
- Максима Горького 109;
- М.Горького 109А, 113;
- Орлова 5, 7;
- Сибирская 58;
- Советская 71.
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