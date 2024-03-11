11 марта 2024

В Кургане временно отключат горячую воду для чистки подогревателей. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Горячую воду временно отключат в десятках жилых домов Фото:

В Кургане в десятках жилых домов временно отключат горячую воду, чтобы провести работы по очистке водоводяных подогревателей. Ограничение продлится до 16 часов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ».

«Для проведения регламентных работ на водоводяных подогревателях в центральных тепловых пунктах сегодня до 16-00 будет остановлено горячее водоснабжение в 27 жилых домах. Регламентные работы по их чистке и испытаниям на плотность проводятся два раза в год. На одном тепловом пункте работы занимают в среднем 2-3 дня», — говорится в сообщении.

Список адресов, где будет временно ограничена подача горячей воды:

  • 1 микрорайон 30;
  • 7 микрорайон 16;
  • Алексеева 2, 3;
  • Бурова Петрова 14;
  • Бажова 112, 114;
  • Блюхера 6, 22;
  • Володарского 37;
  • Галкино 1, 5, 7;
  • Карла Маркса 66, 68;
  • Красномаячная 28;
  • Куйбышева 5, 116А;
  • Ленина 18, 20;
  • Максима Горького 109;
  • М.Горького 109А, 113;
  • Орлова 5, 7;
  • Сибирская 58;
  • Советская 71.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в десятках жилых домов временно отключат горячую воду, чтобы провести работы по очистке водоводяных подогревателей. Ограничение продлится до 16 часов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ». «Для проведения регламентных работ на водоводяных подогревателях в центральных тепловых пунктах сегодня до 16-00 будет остановлено горячее водоснабжение в 27 жилых домах. Регламентные работы по их чистке и испытаниям на плотность проводятся два раза в год. На одном тепловом пункте работы занимают в среднем 2-3 дня», — говорится в сообщении. Список адресов, где будет временно ограничена подача горячей воды:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...