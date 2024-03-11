В Кургане временно отключат горячую воду для чистки подогревателей. Список

12 марта 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Горячую воду временно отключат в десятках жилых домов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане в десятках жилых домов временно отключат горячую воду, чтобы провести работы по очистке водоводяных подогревателей. Ограничение продлится до 16 часов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ». «Для проведения регламентных работ на водоводяных подогревателях в центральных тепловых пунктах сегодня до 16-00 будет остановлено горячее водоснабжение в 27 жилых домах. Регламентные работы по их чистке и испытаниям на плотность проводятся два раза в год. На одном тепловом пункте работы занимают в среднем 2-3 дня», — говорится в сообщении. Список адресов, где будет временно ограничена подача горячей воды: 1 микрорайон 30;

7 микрорайон 16;

Алексеева 2, 3;

Бурова Петрова 14;

Бажова 112, 114;

Блюхера 6, 22;

Володарского 37;

Галкино 1, 5, 7;

Карла Маркса 66, 68;

Красномаячная 28;

Куйбышева 5, 116А;

Ленина 18, 20;

Максима Горького 109;

М.Горького 109А, 113;

Орлова 5, 7;

Сибирская 58;

Советская 71.

В Кургане в десятках жилых домов временно отключат горячую воду, чтобы провести работы по очистке водоводяных подогревателей. Ограничение продлится до 16 часов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ». «Для проведения регламентных работ на водоводяных подогревателях в центральных тепловых пунктах сегодня до 16-00 будет остановлено горячее водоснабжение в 27 жилых домах. Регламентные работы по их чистке и испытаниям на плотность проводятся два раза в год. На одном тепловом пункте работы занимают в среднем 2-3 дня», — говорится в сообщении. Список адресов, где будет временно ограничена подача горячей воды: