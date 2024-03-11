Концерт группы «Комсомольск» отменили в Перми после нападок ветеранов СВО

Российская инди-группа «Комсомольск» сообщила, что отменяет мартовский концерт в Перми и переносит шоу на осень. Причиной музыканты назвали «логистические сложности». Ранее против выступления «Комсомольска» выступили ветераны СВО, после чего группа устроила концерт в Мелитополе.
«Группа „Комсомольск“ уведомила нас о том, что из-за логистических сложностей тура, концерт в Перми переносится на октябрь 2024. О новой дате сообщим дополнительно позднее», — сообщила в соцсетях частная филармония «Триумф», где должно было состояться шоу.
Концерт «Комсомольска» был запланирован в Перми на 14 марта. В начале февраля группа попала в опубликованный СМИ список коллективов, которым якобы запрещены концерты в РФ. 15 февраля против шоу «Комсомольска» высказались пермские ветераны спецоперации. «Девочки из группы „Комсомольск“ тихонько и без лишней пыли решили выступить в Перми, но наши глаза и уши в очередной раз выкупили планы наглых и беспринципных организаторов подобных мероприятий. На заукраинское и либеральное мнение этих певичек решительно плевать, а вот на концертные площадки мы становимся все злее», — написал telegram-канал «Прикамские витязи», связанный с ЧВК «Вагнер».
Уже 28 февраля группа сообщила, что дала концерт в прифронтовом Мелитополе. «Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями», — написали музыканты в соцсетях. Пост вызвал множество негативных комментариев от поклонников группы.
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