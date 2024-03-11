11 марта 2024

На какую работу в ХМАО чаще всего берут пенсионеров

Чаще всего пенсионеры в ХМАО устраиваются работать обслуживающим персоналом
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного возраста в центре занятости населения. Курган, газета, поиск работы, пенсионеры
Пенсионеров на 74% чаще стали приглашать на работу Фото:

Чаще всего пенсионеров из Югры приглашают на работу в сфере обслуживания, рабочего персонала и перевозок. Об этом агентству URA.RU сообщили аналитики онлайн-платформы HeadHunter.

«Звать на работу возрастных соискателей (61+) стали на 74% чаще. Лидерами по числу приглашений среди профобластей являются: „Домашний, обслуживающий персонал“, „Рабочий персонал“, „Транспорт, логистика, перевозки“. Ожидаемая медианная зарплата у мужчин составляет 80 000 руб., у женщин — 50 000 руб.» — рассказали представители платформы. Также, по сравнению с 2023 годом, на 50% выросло количество приглашений на работу среди соискателей от 51 до 60 лет.

Общее количество резюме пенсионеров из Югры увеличилось за прошедший год на 26%. Всего на платформе было опубликовано 130 таких анкет. Югорчане в возрасте хотят работать в сферах безопасности, производства, в качестве обслуживающего и рабочего персонала, а также в строительстве, медицине, сфере логистики, науки и туризма.

Ранее URA.RU сообщало о том, что школьникам ХМАО предлагают вакансии курьеров и сборщиков заказов с зарплатой более 200 тысяч рублей ежемесячно. Как правило, работодатели рассматривают резюме юных соискателей от 14 или от 16 лет.

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Чаще всего пенсионеров из Югры приглашают на работу в сфере обслуживания, рабочего персонала и перевозок. Об этом агентству URA.RU сообщили аналитики онлайн-платформы HeadHunter. «Звать на работу возрастных соискателей (61+) стали на 74% чаще. Лидерами по числу приглашений среди профобластей являются: „Домашний, обслуживающий персонал“, „Рабочий персонал“, „Транспорт, логистика, перевозки“. Ожидаемая медианная зарплата у мужчин составляет 80 000 руб., у женщин — 50 000 руб.» — рассказали представители платформы. Также, по сравнению с 2023 годом, на 50% выросло количество приглашений на работу среди соискателей от 51 до 60 лет. Общее количество резюме пенсионеров из Югры увеличилось за прошедший год на 26%. Всего на платформе было опубликовано 130 таких анкет. Югорчане в возрасте хотят работать в сферах безопасности, производства, в качестве обслуживающего и рабочего персонала, а также в строительстве, медицине, сфере логистики, науки и туризма. Ранее URA.RU сообщало о том, что школьникам ХМАО предлагают вакансии курьеров и сборщиков заказов с зарплатой более 200 тысяч рублей ежемесячно. Как правило, работодатели рассматривают резюме юных соискателей от 14 или от 16 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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