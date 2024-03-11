На какую работу в ХМАО чаще всего берут пенсионеров

Чаще всего пенсионеры в ХМАО устраиваются работать обслуживающим персоналом

12 марта 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Пенсионеров на 74% чаще стали приглашать на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чаще всего пенсионеров из Югры приглашают на работу в сфере обслуживания, рабочего персонала и перевозок. Об этом агентству URA.RU сообщили аналитики онлайн-платформы HeadHunter. «Звать на работу возрастных соискателей (61+) стали на 74% чаще. Лидерами по числу приглашений среди профобластей являются: „Домашний, обслуживающий персонал“, „Рабочий персонал“, „Транспорт, логистика, перевозки“. Ожидаемая медианная зарплата у мужчин составляет 80 000 руб., у женщин — 50 000 руб.» — рассказали представители платформы. Также, по сравнению с 2023 годом, на 50% выросло количество приглашений на работу среди соискателей от 51 до 60 лет. Общее количество резюме пенсионеров из Югры увеличилось за прошедший год на 26%. Всего на платформе было опубликовано 130 таких анкет. Югорчане в возрасте хотят работать в сферах безопасности, производства, в качестве обслуживающего и рабочего персонала, а также в строительстве, медицине, сфере логистики, науки и туризма. Ранее URA.RU сообщало о том, что школьникам ХМАО предлагают вакансии курьеров и сборщиков заказов с зарплатой более 200 тысяч рублей ежемесячно. Как правило, работодатели рассматривают резюме юных соискателей от 14 или от 16 лет.

Чаще всего пенсионеров из Югры приглашают на работу в сфере обслуживания, рабочего персонала и перевозок. Об этом агентству URA.RU сообщили аналитики онлайн-платформы HeadHunter. «Звать на работу возрастных соискателей (61+) стали на 74% чаще. Лидерами по числу приглашений среди профобластей являются: „Домашний, обслуживающий персонал“, „Рабочий персонал“, „Транспорт, логистика, перевозки“. Ожидаемая медианная зарплата у мужчин составляет 80 000 руб., у женщин — 50 000 руб.» — рассказали представители платформы. Также, по сравнению с 2023 годом, на 50% выросло количество приглашений на работу среди соискателей от 51 до 60 лет. Общее количество резюме пенсионеров из Югры увеличилось за прошедший год на 26%. Всего на платформе было опубликовано 130 таких анкет. Югорчане в возрасте хотят работать в сферах безопасности, производства, в качестве обслуживающего и рабочего персонала, а также в строительстве, медицине, сфере логистики, науки и туризма. Ранее URA.RU сообщало о том, что школьникам ХМАО предлагают вакансии курьеров и сборщиков заказов с зарплатой более 200 тысяч рублей ежемесячно. Как правило, работодатели рассматривают резюме юных соискателей от 14 или от 16 лет.