У челябинца в квартире взорвался самогонный аппарат

Самогоноварение закончилось взрывом
В квартире на улице Захаренко в Челябинске взорвался самогонный аппарат. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, взрывной волной в квартире выбило стекла и повредило входную дверь.
«При самогоноварении в ванной комнате произошел хлопок паров спирта, без последующего горения. В результате хлопка повреждена входная металлическая дверь и остекление квартиры на обе стороны, несущие конструкции не повреждены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Там отметили, что хозяин квартиры получил ожоги. Его госпитализировали в ожоговый центр ГКБ № 6. Эвакуация жильцов не проводилась.
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