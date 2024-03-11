11 марта 2024

У челябинца в квартире взорвался самогонный аппарат

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Усть-Катав, самогон, самогонный аппарат, дистиллятор бытовой
Самогоноварение закончилось взрывом Фото:

В квартире на улице Захаренко в Челябинске взорвался самогонный аппарат. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, взрывной волной в квартире выбило стекла и повредило входную дверь.

«При самогоноварении в ванной комнате произошел хлопок паров спирта, без последующего горения. В результате хлопка повреждена входная металлическая дверь и остекление квартиры на обе стороны, несущие конструкции не повреждены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там отметили, что хозяин квартиры получил ожоги. Его госпитализировали в ожоговый центр ГКБ № 6. Эвакуация жильцов не проводилась.

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В квартире на улице Захаренко в Челябинске взорвался самогонный аппарат. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, взрывной волной в квартире выбило стекла и повредило входную дверь. «При самогоноварении в ванной комнате произошел хлопок паров спирта, без последующего горения. В результате хлопка повреждена входная металлическая дверь и остекление квартиры на обе стороны, несущие конструкции не повреждены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что хозяин квартиры получил ожоги. Его госпитализировали в ожоговый центр ГКБ № 6. Эвакуация жильцов не проводилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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