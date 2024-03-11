11 марта 2024

Курганцы не обязаны отчитываться перед работодателем об участии в выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы имеют право ни перед кем не отчитываться о том, что делали во время выборов Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Жители Курганской области, как и других регионов, не обязаны говорить работодателю ходили ли они на выборы президента России. Об этом сообщил председатель областного избиркома Роман Скиндерев во время брифинга, посвященного подготовке к выборам, передает корреспондент URA.RU.

«Работодатель имеет право спросить, а избиратель имеет право не отвечать. У избирателя нет обязанности давать отчет перед кем бы то ни было: перед органами власти, работодателем», — объяснил Скиндерев.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За ходом голосования будут следить 638 цифровых камер. Также на выборах в регионе будут работать около трех тысяч наблюдателей.

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Жители Курганской области, как и других регионов, не обязаны говорить работодателю ходили ли они на выборы президента России. Об этом сообщил председатель областного избиркома Роман Скиндерев во время брифинга, посвященного подготовке к выборам, передает корреспондент URA.RU. «Работодатель имеет право спросить, а избиратель имеет право не отвечать. У избирателя нет обязанности давать отчет перед кем бы то ни было: перед органами власти, работодателем», — объяснил Скиндерев. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За ходом голосования будут следить 638 цифровых камер. Также на выборах в регионе будут работать около трех тысяч наблюдателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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