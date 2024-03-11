Курганцы не обязаны отчитываться перед работодателем об участии в выборах

12 марта 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Курганцы имеют право ни перед кем не отчитываться о том, что делали во время выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жители Курганской области, как и других регионов, не обязаны говорить работодателю ходили ли они на выборы президента России. Об этом сообщил председатель областного избиркома Роман Скиндерев во время брифинга, посвященного подготовке к выборам, передает корреспондент URA.RU. «Работодатель имеет право спросить, а избиратель имеет право не отвечать. У избирателя нет обязанности давать отчет перед кем бы то ни было: перед органами власти, работодателем», — объяснил Скиндерев. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За ходом голосования будут следить 638 цифровых камер. Также на выборах в регионе будут работать около трех тысяч наблюдателей.

Жители Курганской области, как и других регионов, не обязаны говорить работодателю ходили ли они на выборы президента России. Об этом сообщил председатель областного избиркома Роман Скиндерев во время брифинга, посвященного подготовке к выборам, передает корреспондент URA.RU. «Работодатель имеет право спросить, а избиратель имеет право не отвечать. У избирателя нет обязанности давать отчет перед кем бы то ни было: перед органами власти, работодателем», — объяснил Скиндерев. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За ходом голосования будут следить 638 цифровых камер. Также на выборах в регионе будут работать около трех тысяч наблюдателей.