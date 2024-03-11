11 марта 2024

В ЯНАО школьника высадили из автобуса в мороз из-за проблем с оплатой

Водитель автобуса в Салехарде высадил ребенка за отсутствие «Карты школьника»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, автобусная остановка, подросток, автобус, ученик, паз, школьники
В Салехарде водитель автобуса оставил ребенка на остановке без возможности добраться домой Фото:

В Салехарде (ЯНАО) водитель автобуса высадил из общественного транспорта младшеклассника, который не смог заплатить за проезд. Об этом сообщила жительница города в Telegram.

«В Салехарде водитель высадил второклассника по маршруту №3 за то, что мальчишка забыл карту дома и не смог расплатиться. Провез одну остановку и сказал выходить. А мальчику нужно было ехать до микрорайона Солнечного. Сколько можно объяснять, что действует закон: нельзя высаживать детей до 16 лет! Это было в 11.45-11.50. Водитель сказал: „Без денег нет проезда, сейчас доедем до Чубынина, ты выходишь“», — написала Ольга в telegram-канале «Округ белых ночей».

В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что руководство АТП назначило проверку, изучают записи с камер. Если ситуация найдет подтверждение, будут приняты жесткие меры по отношению к сотруднику.

Ранее URA.RU писало о водителе, который не пустил в салон автобуса замерзающих детей в Надыме (ЯНАО). Школьникам пришлось ждать отправление транспорта на морозе.

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В Салехарде (ЯНАО) водитель автобуса высадил из общественного транспорта младшеклассника, который не смог заплатить за проезд. Об этом сообщила жительница города в Telegram. «В Салехарде водитель высадил второклассника по маршруту №3 за то, что мальчишка забыл карту дома и не смог расплатиться. Провез одну остановку и сказал выходить. А мальчику нужно было ехать до микрорайона Солнечного. Сколько можно объяснять, что действует закон: нельзя высаживать детей до 16 лет! Это было в 11.45-11.50. Водитель сказал: „Без денег нет проезда, сейчас доедем до Чубынина, ты выходишь“», — написала Ольга в telegram-канале «Округ белых ночей». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что руководство АТП назначило проверку, изучают записи с камер. Если ситуация найдет подтверждение, будут приняты жесткие меры по отношению к сотруднику. Ранее URA.RU писало о водителе, который не пустил в салон автобуса замерзающих детей в Надыме (ЯНАО). Школьникам пришлось ждать отправление транспорта на морозе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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