В ЯНАО школьника высадили из автобуса в мороз из-за проблем с оплатой

Водитель автобуса в Салехарде высадил ребенка за отсутствие «Карты школьника»

12 марта 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

В Салехарде водитель автобуса оставил ребенка на остановке без возможности добраться домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) водитель автобуса высадил из общественного транспорта младшеклассника, который не смог заплатить за проезд. Об этом сообщила жительница города в Telegram. «В Салехарде водитель высадил второклассника по маршруту №3 за то, что мальчишка забыл карту дома и не смог расплатиться. Провез одну остановку и сказал выходить. А мальчику нужно было ехать до микрорайона Солнечного. Сколько можно объяснять, что действует закон: нельзя высаживать детей до 16 лет! Это было в 11.45-11.50. Водитель сказал: „Без денег нет проезда, сейчас доедем до Чубынина, ты выходишь“», — написала Ольга в telegram-канале «Округ белых ночей». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что руководство АТП назначило проверку, изучают записи с камер. Если ситуация найдет подтверждение, будут приняты жесткие меры по отношению к сотруднику. Ранее URA.RU писало о водителе, который не пустил в салон автобуса замерзающих детей в Надыме (ЯНАО). Школьникам пришлось ждать отправление транспорта на морозе.

В Салехарде (ЯНАО) водитель автобуса высадил из общественного транспорта младшеклассника, который не смог заплатить за проезд. Об этом сообщила жительница города в Telegram. «В Салехарде водитель высадил второклассника по маршруту №3 за то, что мальчишка забыл карту дома и не смог расплатиться. Провез одну остановку и сказал выходить. А мальчику нужно было ехать до микрорайона Солнечного. Сколько можно объяснять, что действует закон: нельзя высаживать детей до 16 лет! Это было в 11.45-11.50. Водитель сказал: „Без денег нет проезда, сейчас доедем до Чубынина, ты выходишь“», — написала Ольга в telegram-канале «Округ белых ночей». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что руководство АТП назначило проверку, изучают записи с камер. Если ситуация найдет подтверждение, будут приняты жесткие меры по отношению к сотруднику. Ранее URA.RU писало о водителе, который не пустил в салон автобуса замерзающих детей в Надыме (ЯНАО). Школьникам пришлось ждать отправление транспорта на морозе.