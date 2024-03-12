12 марта 2024

В ЯНАО водитель не пустил в автобус детей в 30-градусный мороз

Водитель автобуса в Надыме оставил на остановке мерзнувших детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, автобусная остановка, подросток, школьники, ученица
Юные ямальцы замерзали на улице в ожидании отправки автобуса Фото:

В Надыме (ЯНАО) дети замерзали на улице из-за водителя, который отказался впустить их в автобус раньше времени отправления транспорта по маршруту. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«На автобусной остановке „Поселок Лесной“ 9 марта в 19:30 водитель автобуса №5 открыл дверь и отказал людям зайти внутрь. На остановке „Магазин ‚Степан Разин‘“ был закрыт, четверо детей стояли в ожидании автобуса. На просьбу женщины пустить хотя бы девочку, которая сильно замерзла, водитель категорически отказал. На улице -30 градусов», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Очевидцы сложившейся ситуации подтвердили, что школьника было негде погреться в ожидании отправки транспорта. «Девочки прыгали от холода, очки все в инее были. Несколько раз подбегала к автобусу, просила побыстрей подъехать к остановке. От водителя никакой реакции», — рассказала Татьяна Горбунова. «В 19:10 было время отправления, я там тоже стоял. Девочки замерзли, это правда, их не пустили», — поделился Виктор Тазин.

Представители автотранспортного предприятия сообщили, что по данному вопросу проводится проверка неправомерных действиях водителя к пассажирам. В случае подтверждения описанных фактов водитель будет наказан.

Ранее URA.RU писало о контролере в общественном транспорте Нового Уренгоя (ЯНАО), который задержал автобус на остановке. Пассажиров не пускали в салон автобуса, пока кондуктор не проверил всех безбилетников.

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В Надыме (ЯНАО) дети замерзали на улице из-за водителя, который отказался впустить их в автобус раньше времени отправления транспорта по маршруту. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «На автобусной остановке „Поселок Лесной“ 9 марта в 19:30 водитель автобуса №5 открыл дверь и отказал людям зайти внутрь. На остановке „Магазин ‚Степан Разин‘“ был закрыт, четверо детей стояли в ожидании автобуса. На просьбу женщины пустить хотя бы девочку, которая сильно замерзла, водитель категорически отказал. На улице -30 градусов», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Очевидцы сложившейся ситуации подтвердили, что школьника было негде погреться в ожидании отправки транспорта. «Девочки прыгали от холода, очки все в инее были. Несколько раз подбегала к автобусу, просила побыстрей подъехать к остановке. От водителя никакой реакции», — рассказала Татьяна Горбунова. «В 19:10 было время отправления, я там тоже стоял. Девочки замерзли, это правда, их не пустили», — поделился Виктор Тазин. Представители автотранспортного предприятия сообщили, что по данному вопросу проводится проверка неправомерных действиях водителя к пассажирам. В случае подтверждения описанных фактов водитель будет наказан. Ранее URA.RU писало о контролере в общественном транспорте Нового Уренгоя (ЯНАО), который задержал автобус на остановке. Пассажиров не пускали в салон автобуса, пока кондуктор не проверил всех безбилетников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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