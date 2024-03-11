МЧС России прокомментировали крупный пожар в «Пятерочке» и Fix Price в Александровске

Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в Александровске (Пермский край). Огонь охватил второй этаж и кровлю двухэтажного здания, в котором расположены магазины «Пятерочка» и Fix Price.
«В Александровске произошло загорание в 2-этажном здании магазина. Второй этаж и кровля охвачены огнем на 880 квадратных метрах. На месте работают 30 специалистов и восемь единиц техники МЧС России», — сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что девять человек самостоятельно вышли из здания на улицу. Информации о пострадавших нет. Ранее стало известно, что в Александровске начался пожар в магазине Fix Price. Очевидцы опубликовали видео.
Обновлено в 11:54:
В пресс-службе МЧС России уточнили, что пожар локализовали. В здании частично обрушилась часть перекрытия между вторым этажом и чердаком.
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