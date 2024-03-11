11 марта 2024

МЧС России прокомментировали крупный пожар в «Пятерочке» и Fix Price в Александровске

МЧС России: в Александровске площадь пожара составила 880 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, пожар, задымление, огонь
Специалисты МЧС ликвидируют пожар Фото:

Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в Александровске (Пермский край). Огонь охватил второй этаж и кровлю двухэтажного здания, в котором расположены магазины «Пятерочка» и Fix Price.

«В Александровске произошло загорание в 2-этажном здании магазина. Второй этаж и кровля охвачены огнем на 880 квадратных метрах. На месте работают 30 специалистов и восемь единиц техники МЧС России», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что девять человек самостоятельно вышли из здания на улицу. Информации о пострадавших нет. Ранее стало известно, что в Александровске начался пожар в магазине Fix Price. Очевидцы опубликовали видео.

Обновлено в 11:54:

В пресс-службе МЧС России уточнили, что пожар локализовали. В здании частично обрушилась часть перекрытия между вторым этажом и чердаком.

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Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в Александровске (Пермский край). Огонь охватил второй этаж и кровлю двухэтажного здания, в котором расположены магазины «Пятерочка» и Fix Price. «В Александровске произошло загорание в 2-этажном здании магазина. Второй этаж и кровля охвачены огнем на 880 квадратных метрах. На месте работают 30 специалистов и восемь единиц техники МЧС России», — сообщили в пресс-службе МЧС России. Уточняется, что девять человек самостоятельно вышли из здания на улицу. Информации о пострадавших нет. Ранее стало известно, что в Александровске начался пожар в магазине Fix Price. Очевидцы опубликовали видео. Обновлено в 11:54: В пресс-службе МЧС России уточнили, что пожар локализовали. В здании частично обрушилась часть перекрытия между вторым этажом и чердаком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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