В ХМАО более 100 многодетных матерей досрочно вышли на пенсию

12 марта 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

В ХМАО 142 многодетные матери досрочно вышли на пенсию в 2023 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Более ста многодетных жительниц Ханты-Мансийского автономного округа досрочно вышли на пенсию в 2023 году. Такие данные опубликовали на сайте Соцфонда Югры. «В 2023 году Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре назначило пенсию по достижении возраста 50 лет 75 многодетным мамам. В 56 лет на заслуженный отдых вышли 39 женщин, в 57 лет — 28 многодетных мам», — сообщается на сайте Соцфонда. Всего досрочно вышли на пенсию 142 многодетные матери. Уточняется, что женщина с тремя детьми и более имеет право выйти на пенсию досрочно при наличии 15 лет страхового стажа и при достижении индивидуального пенсионного коэффициента в 28,2. При этом мать троих детей может уйти на заслуженный отдых в 57 лет, мать четверых — при достижении 56 лет, а многодетная югорчанка, имеющая пять или более детей, имеет право выйти на пенсию в 50 лет. Ранее URA.RU писало о том, что за 10 лет количество многодетных семей в ХМАО увеличилось в 2,5 раза. В 2013 году таких семей зарегистрировано 17 тысяч, а в 2023 — 43 тысячи.

Более ста многодетных жительниц Ханты-Мансийского автономного округа досрочно вышли на пенсию в 2023 году. Такие данные опубликовали на сайте Соцфонда Югры. «В 2023 году Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре назначило пенсию по достижении возраста 50 лет 75 многодетным мамам. В 56 лет на заслуженный отдых вышли 39 женщин, в 57 лет — 28 многодетных мам», — сообщается на сайте Соцфонда. Всего досрочно вышли на пенсию 142 многодетные матери. Уточняется, что женщина с тремя детьми и более имеет право выйти на пенсию досрочно при наличии 15 лет страхового стажа и при достижении индивидуального пенсионного коэффициента в 28,2. При этом мать троих детей может уйти на заслуженный отдых в 57 лет, мать четверых — при достижении 56 лет, а многодетная югорчанка, имеющая пять или более детей, имеет право выйти на пенсию в 50 лет. Ранее URA.RU писало о том, что за 10 лет количество многодетных семей в ХМАО увеличилось в 2,5 раза. В 2013 году таких семей зарегистрировано 17 тысяч, а в 2023 — 43 тысячи.