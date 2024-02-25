25 февраля 2024

В ХМАО в 2,5 раза выросло количество многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
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За 10 лет количество многодетных семей в ХМАО увеличилось на 2,5 раза Фото:

За 10 лет количество многодетных семей в ХМАО увеличилось на 2,5 раза. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова во время пресс-конференции.

«С 2013 года количество многодетных семей у нас в регионе увеличилось в 2,5 раза. С 17 тысяч до 43 тысяч семей», — прокомментировала Комарова.

Губернатор считает, что увеличению количеству многодетных семей в ХМАО поспособствовали меры социальной поддержки. «В нашем регионе действует 11 мер социальной поддержки, 3 из них будут еще доработаны. Результаты говорят о том, что действующая система поддержки многодетных семей приносит свои плоды», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорский семейный капитал оказал влияние на повышение демографии в ХМАО. Региональную выплату можно потратить на покупку машины, жилья, погашение ипотеки, оплату учебы и медицинскую помощь.

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За 10 лет количество многодетных семей в ХМАО увеличилось на 2,5 раза. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова во время пресс-конференции. «С 2013 года количество многодетных семей у нас в регионе увеличилось в 2,5 раза. С 17 тысяч до 43 тысяч семей», — прокомментировала Комарова. Губернатор считает, что увеличению количеству многодетных семей в ХМАО поспособствовали меры социальной поддержки. «В нашем регионе действует 11 мер социальной поддержки, 3 из них будут еще доработаны. Результаты говорят о том, что действующая система поддержки многодетных семей приносит свои плоды», — добавила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что югорский семейный капитал оказал влияние на повышение демографии в ХМАО. Региональную выплату можно потратить на покупку машины, жилья, погашение ипотеки, оплату учебы и медицинскую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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