В ХМАО в 2,5 раза выросло количество многодетных семей

За 10 лет количество многодетных семей в ХМАО увеличилось на 2,5 раза. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова во время пресс-конференции.
«С 2013 года количество многодетных семей у нас в регионе увеличилось в 2,5 раза. С 17 тысяч до 43 тысяч семей», — прокомментировала Комарова.
Губернатор считает, что увеличению количеству многодетных семей в ХМАО поспособствовали меры социальной поддержки. «В нашем регионе действует 11 мер социальной поддержки, 3 из них будут еще доработаны. Результаты говорят о том, что действующая система поддержки многодетных семей приносит свои плоды», — добавила Комарова.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорский семейный капитал оказал влияние на повышение демографии в ХМАО. Региональную выплату можно потратить на покупку машины, жилья, погашение ипотеки, оплату учебы и медицинскую помощь.
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