В ХМАО в 2,5 раза выросло количество многодетных семей

26 февраля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

За 10 лет количество многодетных семей в ХМАО увеличилось на 2,5 раза Фото: Илья Московец © URA.RU За 10 лет количество многодетных семей в ХМАО увеличилось на 2,5 раза. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова во время пресс-конференции.



«С 2013 года количество многодетных семей у нас в регионе увеличилось в 2,5 раза. С 17 тысяч до 43 тысяч семей», — прокомментировала Комарова.



Губернатор считает, что увеличению количеству многодетных семей в ХМАО поспособствовали меры социальной поддержки. «В нашем регионе действует 11 мер социальной поддержки, 3 из них будут еще доработаны. Результаты говорят о том, что действующая система поддержки многодетных семей приносит свои плоды», — добавила Комарова.



Ранее URA.RU рассказывало, что югорский семейный капитал оказал влияние на повышение демографии в ХМАО. Региональную выплату можно потратить на покупку машины, жилья, погашение ипотеки, оплату учебы и медицинскую помощь.

За 10 лет количество многодетных семей в ХМАО увеличилось на 2,5 раза. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова во время пресс-конференции. «С 2013 года количество многодетных семей у нас в регионе увеличилось в 2,5 раза. С 17 тысяч до 43 тысяч семей», — прокомментировала Комарова. Губернатор считает, что увеличению количеству многодетных семей в ХМАО поспособствовали меры социальной поддержки. «В нашем регионе действует 11 мер социальной поддержки, 3 из них будут еще доработаны. Результаты говорят о том, что действующая система поддержки многодетных семей приносит свои плоды», — добавила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что югорский семейный капитал оказал влияние на повышение демографии в ХМАО. Региональную выплату можно потратить на покупку машины, жилья, погашение ипотеки, оплату учебы и медицинскую помощь.