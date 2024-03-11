11 марта 2024

В ЯНАО реконструируют мост, который не ремонтировали 33 года. Инфографика

В Новом Уренгое начали реконструкцию моста через реку Томчаруяха
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по реконструкции Ленинградского моста. Челябинск, мост, ленинградский мост, строитель, стройка
Ремонт моста продлится до конца октября (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) начнут ремонтировать мост через реку Томчаруяха, движение по нему будет частично перекрыто с 13 марта. Об это сообщил глава города Андрей Воронов.

«Мосту 33 года, протяженность участка 80 метров. Его ни разу не ремонтировали. Сделаем широкий удобный тротуар, новое ограждение (перила, барьеры), гидроизоляцию моста — объем работ большой. Мост станет шире, удобнее и безопаснее», — рассказал Воронов в своем telegram-канале.

Движение по мосту будет организовано в две полосы. Ремонт будет осуществляться до конца октября.

Схема движения по мосту во время реконструкции
Схема движения по мосту во время реконструкции
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) начнут ремонтировать мост через реку Томчаруяха, движение по нему будет частично перекрыто с 13 марта. Об это сообщил глава города Андрей Воронов. «Мосту 33 года, протяженность участка 80 метров. Его ни разу не ремонтировали. Сделаем широкий удобный тротуар, новое ограждение (перила, барьеры), гидроизоляцию моста — объем работ большой. Мост станет шире, удобнее и безопаснее», — рассказал Воронов в своем telegram-канале. Движение по мосту будет организовано в две полосы. Ремонт будет осуществляться до конца октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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