Ремонт моста продлится до конца октября (архивное фото)
В Новом Уренгое (ЯНАО) начнут ремонтировать мост через реку Томчаруяха, движение по нему будет частично перекрыто с 13 марта. Об это сообщил глава города Андрей Воронов.
«Мосту 33 года, протяженность участка 80 метров. Его ни разу не ремонтировали. Сделаем широкий удобный тротуар, новое ограждение (перила, барьеры), гидроизоляцию моста — объем работ большой. Мост станет шире, удобнее и безопаснее», — рассказал Воронов в своем telegram-канале.
Движение по мосту будет организовано в две полосы. Ремонт будет осуществляться до конца октября.
Схема движения по мосту во время реконструкции
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