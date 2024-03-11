Студентам УрФУ повысили стипендии

В Уральском федеральном университете (УрФУ) с 1 марта выросли стипендии студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Распоряжение подписал ректор вуза Виктор Кокшаров.
Согласно документу, студенты-бакалавры, сдавшие последнюю промежуточную аттестацию на «отлично» будут получать ежемесячно 3739 рублей, а на магистратуре — 5509 рублей в месяц. Ранее выплаты для учащихся на бакалавриате и специалитете составляли 3147 рублей, на магистратуре — 4327 рублей. У обычных студентов с бакалавра стипендия выросла с 2361 рублей до 2557 рублей, а у магистров с 3147 рублей до 3739 рублей.
Руководство университета еще в августе 2023 года заявило о возвращении прежнего уровня стипендии с 1 января 2024 года. До этого студенты жаловались на то, что им пришли урезанные выплаты.
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