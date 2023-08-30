Студентам УрФУ пообещали вернуть прежние стипендии с 2024 года

30 августа 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

В планах у руководства вуза на следующий год запросить больше денег на стипендии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студентам Уральского федерального университета вернут прежний размер стипендии с 1 января 2024 года. Об этом во время прямого эфира сообщил проректор по воспитательной работе Дмитрий Лоевский. Ранее многие студенты пожаловались на то, что им пришли урезанные выплаты. «Возврат к старым размерам стипендии скорее всего произойдет с 1 января, когда мы подадим новые прогнозные значения и получим стипендиальный фонд на следующий год. Я думаю, в этот раз мы, с учетом нынешней ситуации, прогноз заложим еще больше», — отметил Лоевский во время прямого эфира, проведенного в официальной группе УрФУ в соцсети «ВКонтакте». По его словам, снизить размер стипендий пришлось из-за увеличения числа отличников, а также каникуляров — выпускников, которые оформили себе каникулы на июль и август и имели право на стипендию. Также в этом году набрали на 7,5% больше бюджетников, чем в 2022 году. Для сравнения, в прошлом году стипендии составляли для бакалавриата — 2401 рубль (для отличников — 3601 рубль), для магистратуры — 3601 рубль (5396 рублей). С этого года ежемесячные денежные выплаты стали меньше для бакалавриата — 2361 рубль (для отличников — 3147 рублей), а для магистратуры — 3147 рублей (4327 рублей).

Студентам Уральского федерального университета вернут прежний размер стипендии с 1 января 2024 года. Об этом во время прямого эфира сообщил проректор по воспитательной работе Дмитрий Лоевский. Ранее многие студенты пожаловались на то, что им пришли урезанные выплаты. «Возврат к старым размерам стипендии скорее всего произойдет с 1 января, когда мы подадим новые прогнозные значения и получим стипендиальный фонд на следующий год. Я думаю, в этот раз мы, с учетом нынешней ситуации, прогноз заложим еще больше», — отметил Лоевский во время прямого эфира, проведенного в официальной группе УрФУ в соцсети «ВКонтакте». По его словам, снизить размер стипендий пришлось из-за увеличения числа отличников, а также каникуляров — выпускников, которые оформили себе каникулы на июль и август и имели право на стипендию. Также в этом году набрали на 7,5% больше бюджетников, чем в 2022 году. Для сравнения, в прошлом году стипендии составляли для бакалавриата — 2401 рубль (для отличников — 3601 рубль), для магистратуры — 3601 рубль (5396 рублей). С этого года ежемесячные денежные выплаты стали меньше для бакалавриата — 2361 рубль (для отличников — 3147 рублей), а для магистратуры — 3147 рублей (4327 рублей).