11 марта 2024

Подозреваемому в убийстве свердловского боксера требуют дать 14 лет тюрьмы

Прокурор запросил 14 лет колонии для уральца, обвиняемого в убийстве боксера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы администрации города Нелюбина Андрея. Курган, прокурор, обвинение, судебное заседание
Судебное разбирательство подходит к концу Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера

В Красногорском районном суде Каменска-Уральского (Свердловская область) гособвинитель запросил для Олега Бабушкина, обвиняемого в убийстве боксера Александра Максимова, 14 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Прокурор запросил для Бабушкина — 14 лет, а для второго подсудимого — Сергея Мальцева — четыре года», — пояснил собеседник. Сейчас в суде идет стадия прений. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU подтвердили информацию, добавив, что силовик также опирался на решение присяжных (они признали Бабушкина виновным в убийстве, а Мальцева — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью).

По версии следствия, убийство произошло ночью 12 августа 2023 года в каменском клубе Joy. Максимов разговаривал с другом в туалете. К нему подошли Мальцев и Бабушкин. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку.

В какой-то момент Бабушкин достал пистолет и несколько раз выстрелил в спортсмена, который на тот момент уже лежал на полу. Товарищ Максимова — Владимир Нечаев — пытался помочь другу, но в него выстрелил Мальцев. Нечаев остался жив, а Максимов скончался на месте. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Красногорском районном суде Каменска-Уральского (Свердловская область) гособвинитель запросил для Олега Бабушкина, обвиняемого в убийстве боксера Александра Максимова, 14 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Прокурор запросил для Бабушкина — 14 лет, а для второго подсудимого — Сергея Мальцева — четыре года», — пояснил собеседник. Сейчас в суде идет стадия прений. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU подтвердили информацию, добавив, что силовик также опирался на решение присяжных (они признали Бабушкина виновным в убийстве, а Мальцева — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью). По версии следствия, убийство произошло ночью 12 августа 2023 года в каменском клубе Joy. Максимов разговаривал с другом в туалете. К нему подошли Мальцев и Бабушкин. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В какой-то момент Бабушкин достал пистолет и несколько раз выстрелил в спортсмена, который на тот момент уже лежал на полу. Товарищ Максимова — Владимир Нечаев — пытался помочь другу, но в него выстрелил Мальцев. Нечаев остался жив, а Максимов скончался на месте. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...