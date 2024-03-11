Подозреваемому в убийстве свердловского боксера требуют дать 14 лет тюрьмы

Прокурор запросил 14 лет колонии для уральца, обвиняемого в убийстве боксера

12 марта 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Судебное разбирательство подходит к концу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера В Красногорском районном суде Каменска-Уральского (Свердловская область) гособвинитель запросил для Олега Бабушкина, обвиняемого в убийстве боксера Александра Максимова, 14 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Прокурор запросил для Бабушкина — 14 лет, а для второго подсудимого — Сергея Мальцева — четыре года», — пояснил собеседник. Сейчас в суде идет стадия прений. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU подтвердили информацию, добавив, что силовик также опирался на решение присяжных (они признали Бабушкина виновным в убийстве, а Мальцева — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью). По версии следствия, убийство произошло ночью 12 августа 2023 года в каменском клубе Joy. Максимов разговаривал с другом в туалете. К нему подошли Мальцев и Бабушкин. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В какой-то момент Бабушкин достал пистолет и несколько раз выстрелил в спортсмена, который на тот момент уже лежал на полу. Товарищ Максимова — Владимир Нечаев — пытался помочь другу, но в него выстрелил Мальцев. Нечаев остался жив, а Максимов скончался на месте. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

В Красногорском районном суде Каменска-Уральского (Свердловская область) гособвинитель запросил для Олега Бабушкина, обвиняемого в убийстве боксера Александра Максимова, 14 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Прокурор запросил для Бабушкина — 14 лет, а для второго подсудимого — Сергея Мальцева — четыре года», — пояснил собеседник. Сейчас в суде идет стадия прений. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU подтвердили информацию, добавив, что силовик также опирался на решение присяжных (они признали Бабушкина виновным в убийстве, а Мальцева — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью). По версии следствия, убийство произошло ночью 12 августа 2023 года в каменском клубе Joy. Максимов разговаривал с другом в туалете. К нему подошли Мальцев и Бабушкин. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В какой-то момент Бабушкин достал пистолет и несколько раз выстрелил в спортсмена, который на тот момент уже лежал на полу. Товарищ Максимова — Владимир Нечаев — пытался помочь другу, но в него выстрелил Мальцев. Нечаев остался жив, а Максимов скончался на месте. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.