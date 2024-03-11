Заведующую челябинского детского сада уволили за хищения денег

12 марта 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

После вмешательства прокуратуры детский сад привели в порядок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В детском саду №444 Челябинска уволена заведующая за нарушение двух статей административного и одной статьи уголовного кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Под контролем управления Генпрокуратуры России по УрФО прокуратурой Челябинской области проверено обращение жительницы Челябинска. В ходе надзорных мероприятий в МБДОУ „Детский сад № 444“ выявлены нарушения законодательства», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что проверка проходила при участии надзорных органов. Ревизоры обнаружили нарушения законов об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе при организации детского питания, а также несоблюдение норм пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. За отсутствие реакции на обращения родителей заведующей и комитету по делам образования Челябинска прокуратура внесла представления. «По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено четыре сотрудника детского сада, а заведующая учреждением уволена. Для устранения выявленных нарушений выделено 384 тысяч рублей, на эти средства проведен ремонт групп, заменены окна, восстановлен забор, педагоги прошли профессиональную подготовку, обеспечена противопожарная безопасность и питание детей в соответствии с нормами», — пояснили в пресс-службе ведомства. За нарушение санитарных норм и норм питания заведующая привлечена в административной ответственности. По части 3 статьи 159 УК РФ по двум фактам хищения денег садика — к уголовной ответственности. URA.RU попыталось связаться с руководством дошкольного учреждения по указанным на официальном сайте садика номерам телефона, однако линия оказалась занята. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В детском саду №444 Челябинска уволена заведующая за нарушение двух статей административного и одной статьи уголовного кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Под контролем управления Генпрокуратуры России по УрФО прокуратурой Челябинской области проверено обращение жительницы Челябинска. В ходе надзорных мероприятий в МБДОУ „Детский сад № 444“ выявлены нарушения законодательства», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что проверка проходила при участии надзорных органов. Ревизоры обнаружили нарушения законов об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе при организации детского питания, а также несоблюдение норм пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. За отсутствие реакции на обращения родителей заведующей и комитету по делам образования Челябинска прокуратура внесла представления. «По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено четыре сотрудника детского сада, а заведующая учреждением уволена. Для устранения выявленных нарушений выделено 384 тысяч рублей, на эти средства проведен ремонт групп, заменены окна, восстановлен забор, педагоги прошли профессиональную подготовку, обеспечена противопожарная безопасность и питание детей в соответствии с нормами», — пояснили в пресс-службе ведомства. За нарушение санитарных норм и норм питания заведующая привлечена в административной ответственности. По части 3 статьи 159 УК РФ по двум фактам хищения денег садика — к уголовной ответственности. URA.RU попыталось связаться с руководством дошкольного учреждения по указанным на официальном сайте садика номерам телефона, однако линия оказалась занята.