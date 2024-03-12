Путин поздравил сотрудников ФСИН с профессиональным праздником

12 марта 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам ФСИН Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин направил поздравления работникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Глава государства поздравил их со 145-летием со дня образования уголовно-исполнительной системы РФ, а также с их профессиональным праздником. «Важность задач, стоящих перед ФСИН, требует от сотрудников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности, неукоснительного соблюдения дисциплины. Ведь от вас, вашего добросовестного труда во многом зависят укрепление законности и правопорядка в стране, защищенность каждого человека», — говорится в поздравлении. Оно опубликовано в telegram-канале ФСИН. В поздравлении Путин отметил, что в уголовно-исполнительной системе в последние годы произошли изменения. Они направлены на обеспечение прав осужденных, улучшение материально-технической базы и социально-бытовых условий исправительных учреждений. В том числе, по его словам, в стране последовательно развивается институт применения наказаний, которые не связаны с лишением свободы.

Президент России Владимир Путин направил поздравления работникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Глава государства поздравил их со 145-летием со дня образования уголовно-исполнительной системы РФ, а также с их профессиональным праздником. «Важность задач, стоящих перед ФСИН, требует от сотрудников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности, неукоснительного соблюдения дисциплины. Ведь от вас, вашего добросовестного труда во многом зависят укрепление законности и правопорядка в стране, защищенность каждого человека», — говорится в поздравлении. Оно опубликовано в telegram-канале ФСИН. В поздравлении Путин отметил, что в уголовно-исполнительной системе в последние годы произошли изменения. Они направлены на обеспечение прав осужденных, улучшение материально-технической базы и социально-бытовых условий исправительных учреждений. В том числе, по его словам, в стране последовательно развивается институт применения наказаний, которые не связаны с лишением свободы.