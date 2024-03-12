Тюменцы будут собирать подписи из-за новой школы

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Сбор подписей против рекламы. Вайнера. Екатеринбург, сбор подписей, подпись, ручка в руке
Тюменцы собирают подписи, чтобы инициировать строительство второго корпуса школы Фото:

Жители Тюмени планируют создать петицию за строительство второго корпуса новой школы №56. Об этом местные сообщили в соцсети «ВКонтакте». В открытии учреждения в 2023 году участвовали губернатор Александр Моор и мэр города Руслан Кухарук.

«Нужны инициативные люди, которые создадут петицию, заявление или обращение в нужные инстанции на тему строительства второго корпуса школы №56. Моя дочь учится во втором классе в этой школе, сегодня учитель сказала, что школа переполнена, к слову, также переполнена школа №65. На районе уже построено много многоэтажных домов, которые в ближайшее время будут заселяться», — написали в группе «Ново-Патрушево — Соседи» в соцсети «ВКонтакте».

Агентство направило запрос в региональный департамент образования и науки. Ответ на него ожидается.

Школа №56 открылась в районе Ново-Патрушево зимой 2023 года. Общая площадь здания составляет более 20 тысяч квадратных метров.

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Жители Тюмени планируют создать петицию за строительство второго корпуса новой школы №56. Об этом местные сообщили в соцсети «ВКонтакте». В открытии учреждения в 2023 году участвовали губернатор Александр Моор и мэр города Руслан Кухарук. «Нужны инициативные люди, которые создадут петицию, заявление или обращение в нужные инстанции на тему строительства второго корпуса школы №56. Моя дочь учится во втором классе в этой школе, сегодня учитель сказала, что школа переполнена, к слову, также переполнена школа №65. На районе уже построено много многоэтажных домов, которые в ближайшее время будут заселяться», — написали в группе «Ново-Патрушево — Соседи» в соцсети «ВКонтакте». Агентство направило запрос в региональный департамент образования и науки. Ответ на него ожидается. Школа №56 открылась в районе Ново-Патрушево зимой 2023 года. Общая площадь здания составляет более 20 тысяч квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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