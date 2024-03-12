Тюменцы будут собирать подписи из-за новой школы

12 марта 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Тюменцы собирают подписи, чтобы инициировать строительство второго корпуса школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюмени планируют создать петицию за строительство второго корпуса новой школы №56. Об этом местные сообщили в соцсети «ВКонтакте». В открытии учреждения в 2023 году участвовали губернатор Александр Моор и мэр города Руслан Кухарук. «Нужны инициативные люди, которые создадут петицию, заявление или обращение в нужные инстанции на тему строительства второго корпуса школы №56. Моя дочь учится во втором классе в этой школе, сегодня учитель сказала, что школа переполнена, к слову, также переполнена школа №65. На районе уже построено много многоэтажных домов, которые в ближайшее время будут заселяться», — написали в группе «Ново-Патрушево — Соседи» в соцсети «ВКонтакте». Агентство направило запрос в региональный департамент образования и науки. Ответ на него ожидается. Школа №56 открылась в районе Ново-Патрушево зимой 2023 года. Общая площадь здания составляет более 20 тысяч квадратных метров.

Жители Тюмени планируют создать петицию за строительство второго корпуса новой школы №56. Об этом местные сообщили в соцсети «ВКонтакте». В открытии учреждения в 2023 году участвовали губернатор Александр Моор и мэр города Руслан Кухарук. «Нужны инициативные люди, которые создадут петицию, заявление или обращение в нужные инстанции на тему строительства второго корпуса школы №56. Моя дочь учится во втором классе в этой школе, сегодня учитель сказала, что школа переполнена, к слову, также переполнена школа №65. На районе уже построено много многоэтажных домов, которые в ближайшее время будут заселяться», — написали в группе «Ново-Патрушево — Соседи» в соцсети «ВКонтакте». Агентство направило запрос в региональный департамент образования и науки. Ответ на него ожидается. Школа №56 открылась в районе Ново-Патрушево зимой 2023 года. Общая площадь здания составляет более 20 тысяч квадратных метров.