В Тюменской области построят новую больницу

К 2026 году в Ишиме построят новую больницу

12 марта 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Новая больница сможет ежедневно обслуживать до 600 пациентов из Ишима Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ишиме (Тюменская область) будет построено новое здание поликлиники. Об этом глава региона Александр Моор заявил в своем telegram-канале. По его словам, строители планируют сдать объект к 2026 году. «В прошлом году, когда был с рабочей поездкой в Ишиме, местные жители обозначили одну из главных проблем. Городу необходимо новое современное здание поликлиники областной больницы № 4. Разные отделения медицинского учреждения сейчас разбросаны по нескольким адресам. По итогам поездки поручил включить в проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов расходы на строительство нового здания больницы. Контракт заключен. В ближайшее время начнется процесс подготовки строительной площадки к заливке фундамента», — сообщил Моор в своей публикации. Он добавил, что в новом здании будут расположены поликлиники №1 и №3, женская консультация, терапевтическое отделение и стоматологическая больница. Медучреждение сможет принимать до 600 пациентов в день. Новая больница также появится в поселке Богандинский Тюменского района. Там будет построено здание филиала Областной больницы №19. В ближайшее время власти объявят конкурс на поиск подрядчика, который займется возведением объекта.

В Ишиме (Тюменская область) будет построено новое здание поликлиники. Об этом глава региона Александр Моор заявил в своем telegram-канале. По его словам, строители планируют сдать объект к 2026 году. «В прошлом году, когда был с рабочей поездкой в Ишиме, местные жители обозначили одну из главных проблем. Городу необходимо новое современное здание поликлиники областной больницы № 4. Разные отделения медицинского учреждения сейчас разбросаны по нескольким адресам. По итогам поездки поручил включить в проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов расходы на строительство нового здания больницы. Контракт заключен. В ближайшее время начнется процесс подготовки строительной площадки к заливке фундамента», — сообщил Моор в своей публикации. Он добавил, что в новом здании будут расположены поликлиники №1 и №3, женская консультация, терапевтическое отделение и стоматологическая больница. Медучреждение сможет принимать до 600 пациентов в день. Новая больница также появится в поселке Богандинский Тюменского района. Там будет построено здание филиала Областной больницы №19. В ближайшее время власти объявят конкурс на поиск подрядчика, который займется возведением объекта.