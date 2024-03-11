11 марта 2024

Раненого курганского бойца, неделю пролежавшего в окопе, удалось спасти

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, фонд защитники отечества
Сотрудники фонда «Защитники Отечества» помоги доставить раненого из ДНР в госпиталь Санкт-Петербурга Фото:

Специалисты фонда «Защитники Отечества» помогли эвакуировать из ДНР раненого курганского бойца, который неделю пролежал в окопе и получил обморожение. Мужчину доставили сначала в Ростов-на-Дону, а затем в Санкт-Петербург, где провели несколько операций, рассказала замруководителя по медицинскому сопровождению филиала фонда «Защитники Отечества» Оксана Пашкова.

«В филиал фонда „Защитники Отечества“ по Курганской области обратилась жена военнослужащего, получившего тяжелое ранение в зоне СВО. Боец пролежал раненный в окопе семь дней, и на тот момент он находился в военном госпитале ДНР с тяжелым ранением и обморожением рук и ног. Чтобы спасти жизнь, ему требовалась срочная операция, которую могут провести только высококвалифицированные специалисты», — написала Пашкова на своей странице во «ВКонтакте».

Пашкова незамедлительно связалась с руководителем комитета семей воинов Отечества в ДНР Анжеликой Байрачной. Переговорив с врачами, Байрачная организовала срочную транспортировку бойца на личном автомобиле в Ростов-на-Дону, откуда его доставили в военный госпиталь Санкт-Петербурга. Курганцу провели несколько операций. К сожалению, ноги спасти не удалось, но жизни его теперь ничего не угрожает. В госпиталь Санкт-Петербурга выехала жена курганца. Сотрудники фонда поддерживают семью военнослужащего и выражают благодарность коллегам из ДНР за отзывчивость и оперативность.

Сотрудники фонда «Защитники Отечества» срочно организовали транспортировку тяжелораненного курганского бойца из ДНР в госпиталь Санкт-Петербурга
Сотрудники фонда «Защитники Отечества» срочно организовали транспортировку тяжелораненного курганского бойца из ДНР в госпиталь Санкт-Петербурга
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Специалисты фонда «Защитники Отечества» помогли эвакуировать из ДНР раненого курганского бойца, который неделю пролежал в окопе и получил обморожение. Мужчину доставили сначала в Ростов-на-Дону, а затем в Санкт-Петербург, где провели несколько операций, рассказала замруководителя по медицинскому сопровождению филиала фонда «Защитники Отечества» Оксана Пашкова. «В филиал фонда „Защитники Отечества“ по Курганской области обратилась жена военнослужащего, получившего тяжелое ранение в зоне СВО. Боец пролежал раненный в окопе семь дней, и на тот момент он находился в военном госпитале ДНР с тяжелым ранением и обморожением рук и ног. Чтобы спасти жизнь, ему требовалась срочная операция, которую могут провести только высококвалифицированные специалисты», — написала Пашкова на своей странице во «ВКонтакте». Пашкова незамедлительно связалась с руководителем комитета семей воинов Отечества в ДНР Анжеликой Байрачной. Переговорив с врачами, Байрачная организовала срочную транспортировку бойца на личном автомобиле в Ростов-на-Дону, откуда его доставили в военный госпиталь Санкт-Петербурга. Курганцу провели несколько операций. К сожалению, ноги спасти не удалось, но жизни его теперь ничего не угрожает. В госпиталь Санкт-Петербурга выехала жена курганца. Сотрудники фонда поддерживают семью военнослужащего и выражают благодарность коллегам из ДНР за отзывчивость и оперативность.
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