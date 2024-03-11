11 марта 2024

На «Курганмашзаводе» сняли первый выпуск корпоративных новостей. Видео

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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
На «Курганмашзаводе» начали снимать выпуски корпоративных новостей Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На оборонном предприятия «Курганмашзавод» сняли первый выпуск корпоративных новостей. Программа получила название «Заводчанин». Об этом сообщается в группе КМЗ в соцсети.

«Встречайте первый выпуск корпоративных новостей „Заводчанин“. Начните новую неделю с просмотра главных новостей АО „Курганмашзавод“ (входит в НПО „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех)», — указано в сообщении.

Ведущий пилотного выпуска рассказал об истории становления завода и выпуске боевых машин. Также в качестве гостя программы выступил заводчанин мастер участка цеха №340 Дмитрий Руденко. Он рассказал о том, почему выбрал местом работы оборонное предприятие. В следующем выпуске новостей обещают подробнее рассказать о бронемашине БМП-3.

Ранее URA.RU писало о том, как сотрудники «Курганмашзавода» поздравили женщин с 8 Марта. Работники предприятия записали видеообращение, в котором прочитали стихи, ответив, что они делают заводчан сильными.

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На оборонном предприятия «Курганмашзавод» сняли первый выпуск корпоративных новостей. Программа получила название «Заводчанин». Об этом сообщается в группе КМЗ в соцсети. «Встречайте первый выпуск корпоративных новостей „Заводчанин“. Начните новую неделю с просмотра главных новостей АО „Курганмашзавод“ (входит в НПО „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех)», — указано в сообщении. Ведущий пилотного выпуска рассказал об истории становления завода и выпуске боевых машин. Также в качестве гостя программы выступил заводчанин мастер участка цеха №340 Дмитрий Руденко. Он рассказал о том, почему выбрал местом работы оборонное предприятие. В следующем выпуске новостей обещают подробнее рассказать о бронемашине БМП-3. Ранее URA.RU писало о том, как сотрудники «Курганмашзавода» поздравили женщин с 8 Марта. Работники предприятия записали видеообращение, в котором прочитали стихи, ответив, что они делают заводчан сильными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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