На оборонном предприятия «Курганмашзавод» сняли первый выпуск корпоративных новостей. Программа получила название «Заводчанин». Об этом сообщается в группе КМЗ в соцсети.
«Встречайте первый выпуск корпоративных новостей „Заводчанин“. Начните новую неделю с просмотра главных новостей АО „Курганмашзавод“ (входит в НПО „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех)», — указано в сообщении.
Ведущий пилотного выпуска рассказал об истории становления завода и выпуске боевых машин. Также в качестве гостя программы выступил заводчанин мастер участка цеха №340 Дмитрий Руденко. Он рассказал о том, почему выбрал местом работы оборонное предприятие. В следующем выпуске новостей обещают подробнее рассказать о бронемашине БМП-3.
Ранее URA.RU писало о том, как сотрудники «Курганмашзавода» поздравили женщин с 8 Марта. Работники предприятия записали видеообращение, в котором прочитали стихи, ответив, что они делают заводчан сильными.
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