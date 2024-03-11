На «Курганмашзаводе» сняли первый выпуск корпоративных новостей. Видео

12 марта 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

На «Курганмашзаводе» начали снимать выпуски корпоративных новостей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» На оборонном предприятия «Курганмашзавод» сняли первый выпуск корпоративных новостей. Программа получила название «Заводчанин». Об этом сообщается в группе КМЗ в соцсети. «Встречайте первый выпуск корпоративных новостей „Заводчанин“. Начните новую неделю с просмотра главных новостей АО „Курганмашзавод“ (входит в НПО „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех)», — указано в сообщении. Ведущий пилотного выпуска рассказал об истории становления завода и выпуске боевых машин. Также в качестве гостя программы выступил заводчанин мастер участка цеха №340 Дмитрий Руденко. Он рассказал о том, почему выбрал местом работы оборонное предприятие. В следующем выпуске новостей обещают подробнее рассказать о бронемашине БМП-3. Ранее URA.RU писало о том, как сотрудники «Курганмашзавода» поздравили женщин с 8 Марта. Работники предприятия записали видеообращение, в котором прочитали стихи, ответив, что они делают заводчан сильными.

На оборонном предприятия «Курганмашзавод» сняли первый выпуск корпоративных новостей. Программа получила название «Заводчанин». Об этом сообщается в группе КМЗ в соцсети. «Встречайте первый выпуск корпоративных новостей „Заводчанин“. Начните новую неделю с просмотра главных новостей АО „Курганмашзавод“ (входит в НПО „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех)», — указано в сообщении. Ведущий пилотного выпуска рассказал об истории становления завода и выпуске боевых машин. Также в качестве гостя программы выступил заводчанин мастер участка цеха №340 Дмитрий Руденко. Он рассказал о том, почему выбрал местом работы оборонное предприятие. В следующем выпуске новостей обещают подробнее рассказать о бронемашине БМП-3. Ранее URA.RU писало о том, как сотрудники «Курганмашзавода» поздравили женщин с 8 Марта. Работники предприятия записали видеообращение, в котором прочитали стихи, ответив, что они делают заводчан сильными.