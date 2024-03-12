Неправильные ответы в викторине «Весна в семью пришла» не помешают курганцам выиграть приз

Неправильные ответы курганцев в викторине «Весна в семью пришла» засчитают

12 марта 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

В розыгрыше призов викторины «Весна в семью пришла» примут участие и те, кто ответил на вопрос неверно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Правильность ответов на вопросы викторины «Весна в семью пришла» не повлияет на участие в розыгрыше призов. Призы будут разыграны среди всех желающих поучаствовать, включая тех, кто допустил ошибки в ответах. Об этом передает корреспондент URA.RU с брифинга координаторов проекта. «Человек будет участвовать тоже [в викторине], в случае если ответит неправильно», — пояснил журналисту один из организаторов фестиваля, депутат облдумы Андрей Шиншин. Также организаторы фестиваля подчеркивают, что они будут дозваниваться до победителя в течение определенного времени, в случае если он не успеет оперативно ответить на оповещение о выигрыше. Призы будут разыгрываться в эфире в 20:20 часов каждый день выборов с 15—17 марта. Ранее URA.RU писало, что в рамках фестиваля «Весна в семью пришла» будет разыграно более 4000 призов, которые заранее приобрели местные бизнесмены. Для розыгрыша нужно будет прийти на избирательный участок и получить билет с тремя вопросами, связанных с историей Курганской области. Среди главных наград — три автомобиля Niva Travel и однокомнатная квартира в новостройке района КЗКТ. Их розыгрыш запланирован на 18 марта.

Правильность ответов на вопросы викторины «Весна в семью пришла» не повлияет на участие в розыгрыше призов. Призы будут разыграны среди всех желающих поучаствовать, включая тех, кто допустил ошибки в ответах. Об этом передает корреспондент URA.RU с брифинга координаторов проекта. «Человек будет участвовать тоже [в викторине], в случае если ответит неправильно», — пояснил журналисту один из организаторов фестиваля, депутат облдумы Андрей Шиншин. Также организаторы фестиваля подчеркивают, что они будут дозваниваться до победителя в течение определенного времени, в случае если он не успеет оперативно ответить на оповещение о выигрыше. Призы будут разыгрываться в эфире в 20:20 часов каждый день выборов с 15—17 марта. Ранее URA.RU писало, что в рамках фестиваля «Весна в семью пришла» будет разыграно более 4000 призов, которые заранее приобрели местные бизнесмены. Для розыгрыша нужно будет прийти на избирательный участок и получить билет с тремя вопросами, связанных с историей Курганской области. Среди главных наград — три автомобиля Niva Travel и однокомнатная квартира в новостройке района КЗКТ. Их розыгрыш запланирован на 18 марта.