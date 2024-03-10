Организаторы курганской лотереи на выборах раскрыли, где победитель получит квартиру

Победитель лотереи во время выборов получит квартиру возле центра Кургана

11 марта 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Победитель фестиваля «Весна в семью пришла» получит квартиру в новостройке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Победитель розыгрыша призов, который пройдет во время выборов в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», получит квартиру в новостройке недалеко от центра Кургана. Об этом URA.RU сообщили организаторы фестиваля. «15,16 и 17 марта будут определять победителей, которые получат один из трех автомобилей Niva Travel. Обладателя квартиры в ЖК будут определять также в прямом эфире, но уже 18 марта в 14:00 среди всех билетов викторины. Это значит, что можно получить в один из дней ценный подарок и даже машину, плюс 18 марта — квартиру!» — рассказали организаторы. Новостройка будет расположена в районе КЗКТ. Всего будет разыграно 4374 подарка. Для розыгрыша нужно будет прийти на избирательный участок и ответить на три вопроса, связанных с историей Курганской области. Часть лотерейных билетов волонтеры уже начали раздавать.

Победитель розыгрыша призов, который пройдет во время выборов в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», получит квартиру в новостройке недалеко от центра Кургана. Об этом URA.RU сообщили организаторы фестиваля. «15,16 и 17 марта будут определять победителей, которые получат один из трех автомобилей Niva Travel. Обладателя квартиры в ЖК будут определять также в прямом эфире, но уже 18 марта в 14:00 среди всех билетов викторины. Это значит, что можно получить в один из дней ценный подарок и даже машину, плюс 18 марта — квартиру!» — рассказали организаторы. Новостройка будет расположена в районе КЗКТ. Всего будет разыграно 4374 подарка. Для розыгрыша нужно будет прийти на избирательный участок и ответить на три вопроса, связанных с историей Курганской области. Часть лотерейных билетов волонтеры уже начали раздавать.