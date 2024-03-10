10 марта 2024
09 марта 2024

Курганцам перед выборами президента начали раздавать билеты для лотереи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весна в семью пришла. Викторина. Курган , шиншин андрей
Фестиваль «Весна в семью пришла» пройдет во время выборов президента Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Курганской области волонтеры начали распространять часть билетов викторины фестиваля «Весна в семью пришла». Эти билеты дают право участвовать в розыгрыше призов, который пройдет во время выборов президента. Об этом URA.RU сообщили организаторы фестиваля.

«Билеты викторины распространяются бесплатно. Билет можно получить у волонтеров, которые будут находиться в местах голосования с 8:00 до 20:00 15,16,17 марта. Часть билетов распространяют волонтеры заранее», — рассказали организаторы.

Ранее стало известно, что во время фестиваля планируется разыграть более 4000 призов, которые заранее приобрели местные бизнесмены. Подарки уже развозят по муниципалитетам. Главные призы — квартиру и три автомобиля — разыграют дополнительно среди всех жителей региона. Для участия в розыгрыше нужно будет на избирательных участках ответить на вопросы, связанные с историей области.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области волонтеры начали распространять часть билетов викторины фестиваля «Весна в семью пришла». Эти билеты дают право участвовать в розыгрыше призов, который пройдет во время выборов президента. Об этом URA.RU сообщили организаторы фестиваля. «Билеты викторины распространяются бесплатно. Билет можно получить у волонтеров, которые будут находиться в местах голосования с 8:00 до 20:00 15,16,17 марта. Часть билетов распространяют волонтеры заранее», — рассказали организаторы. Ранее стало известно, что во время фестиваля планируется разыграть более 4000 призов, которые заранее приобрели местные бизнесмены. Подарки уже развозят по муниципалитетам. Главные призы — квартиру и три автомобиля — разыграют дополнительно среди всех жителей региона. Для участия в розыгрыше нужно будет на избирательных участках ответить на вопросы, связанные с историей области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...