Курганцам перед выборами президента начали раздавать билеты для лотереи

11 марта 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Фестиваль «Весна в семью пришла» пройдет во время выборов президента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области волонтеры начали распространять часть билетов викторины фестиваля «Весна в семью пришла». Эти билеты дают право участвовать в розыгрыше призов, который пройдет во время выборов президента. Об этом URA.RU сообщили организаторы фестиваля. «Билеты викторины распространяются бесплатно. Билет можно получить у волонтеров, которые будут находиться в местах голосования с 8:00 до 20:00 15,16,17 марта. Часть билетов распространяют волонтеры заранее», — рассказали организаторы. Ранее стало известно, что во время фестиваля планируется разыграть более 4000 призов, которые заранее приобрели местные бизнесмены. Подарки уже развозят по муниципалитетам. Главные призы — квартиру и три автомобиля — разыграют дополнительно среди всех жителей региона. Для участия в розыгрыше нужно будет на избирательных участках ответить на вопросы, связанные с историей области.

В Курганской области волонтеры начали распространять часть билетов викторины фестиваля «Весна в семью пришла». Эти билеты дают право участвовать в розыгрыше призов, который пройдет во время выборов президента. Об этом URA.RU сообщили организаторы фестиваля. «Билеты викторины распространяются бесплатно. Билет можно получить у волонтеров, которые будут находиться в местах голосования с 8:00 до 20:00 15,16,17 марта. Часть билетов распространяют волонтеры заранее», — рассказали организаторы. Ранее стало известно, что во время фестиваля планируется разыграть более 4000 призов, которые заранее приобрели местные бизнесмены. Подарки уже развозят по муниципалитетам. Главные призы — квартиру и три автомобиля — разыграют дополнительно среди всех жителей региона. Для участия в розыгрыше нужно будет на избирательных участках ответить на вопросы, связанные с историей области.