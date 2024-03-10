Курганцам перед выборами президента начали раздавать билеты для лотереи

В Курганской области волонтеры начали распространять часть билетов викторины фестиваля «Весна в семью пришла». Эти билеты дают право участвовать в розыгрыше призов, который пройдет во время выборов президента. Об этом URA.RU сообщили организаторы фестиваля.
«Билеты викторины распространяются бесплатно. Билет можно получить у волонтеров, которые будут находиться в местах голосования с 8:00 до 20:00 15,16,17 марта. Часть билетов распространяют волонтеры заранее», — рассказали организаторы.
Ранее стало известно, что во время фестиваля планируется разыграть более 4000 призов, которые заранее приобрели местные бизнесмены. Подарки уже развозят по муниципалитетам. Главные призы — квартиру и три автомобиля — разыграют дополнительно среди всех жителей региона. Для участия в розыгрыше нужно будет на избирательных участках ответить на вопросы, связанные с историей области.
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