Около Кургана водителей фур накормили блинами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области прошла совместная акция Госавтоинспекции и управления дорог. Накануне Масленицы водителей-дальнобойщиков накормили блинами в одном из дорожных комплексов, признанным образцовым. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии.

«Когда множество услуг располагаются в одном месте через каждые 50 км на трассе, это позволяет сделать движение на дорогах безопасным и позволяет водителям грузовозов соблюдать условия труда», — рассказал глава ФКУ «Упрдор „Южный Урал“» Владимир Муравьев. Он назвал комплекс «Зауральский тракт» образцовым и одним из лучших среди всех дорожных точек Курганской и Челябинской областей.

Идею накормить дальнобойщиков блинами поддержал владелец заведения Виталий Нохрин. Он признается, что содержит дорожный комплекс уже 25 лет и постоянно работает над его улучшением, создавая новые сервисы для водителей.

Участники движения поделились информацией, что обслуживание в комплексе находится на высоте, здесь нет очередей. Также водители фур надеются, что дороги в Курганской области станут шире — ездить по узким трассам неудобно. В дорожном управлении отметили, что в настоящее время ведется работа по расширению автодороги «Иртыш». Трассу со 151 по 200 км делают четырехполосной. Также водители признались, что за десять лет ситуация с федеральной автодорогой изменилась в лучшую сторону.

Организаторы мероприятия пожелали всем участникам движения спокойной, безаварийной езды. Чтобы пожелание сбылось, было произведено символическое сожжение чучела Масленицы.

На курганской трассе дальнобойщиков накормили блинами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мероприятие провели руководители Упрдора «Южный Урал» и ГИБДД региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водителей грузовозов приглашали отдохнуть и поесть блинов в курганском дорожном комплексе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ведомства работают над улучшением сервиса и качества дорог в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU