Курганцы накормили блинами водителей фур на образцовом дорожном комплексе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Около Кургана водителей фур накормили блинами
Около Кургана водителей фур накормили блинами Фото:

В Курганской области прошла совместная акция Госавтоинспекции и управления дорог. Накануне Масленицы водителей-дальнобойщиков накормили блинами в одном из дорожных комплексов, признанным образцовым. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии.

«Когда множество услуг располагаются в одном месте через каждые 50 км на трассе, это позволяет сделать движение на дорогах безопасным и позволяет водителям грузовозов соблюдать условия труда», — рассказал глава ФКУ «Упрдор „Южный Урал“» Владимир Муравьев. Он назвал комплекс «Зауральский тракт» образцовым и одним из лучших среди всех дорожных точек Курганской и Челябинской областей.

Идею накормить дальнобойщиков блинами поддержал владелец заведения Виталий Нохрин. Он признается, что содержит дорожный комплекс уже 25 лет и постоянно работает над его улучшением, создавая новые сервисы для водителей.

Участники движения поделились информацией, что обслуживание в комплексе находится на высоте, здесь нет очередей. Также водители фур надеются, что дороги в Курганской области станут шире — ездить по узким трассам неудобно. В дорожном управлении отметили, что в настоящее время ведется работа по расширению автодороги «Иртыш». Трассу со 151 по 200 км делают четырехполосной. Также водители признались, что за десять лет ситуация с федеральной автодорогой изменилась в лучшую сторону.

Организаторы мероприятия пожелали всем участникам движения спокойной, безаварийной езды. Чтобы пожелание сбылось, было произведено символическое сожжение чучела Масленицы.

На курганской трассе дальнобойщиков накормили блинами
На курганской трассе дальнобойщиков накормили блинами
Фото:
Мероприятие провели руководители Упрдора «Южный Урал» и ГИБДД региона
Мероприятие провели руководители Упрдора «Южный Урал» и ГИБДД региона
Фото:
Водителей грузовозов приглашали отдохнуть и поесть блинов в курганском дорожном комплексе
Водителей грузовозов приглашали отдохнуть и поесть блинов в курганском дорожном комплексе
Фото:
Ведомства работают над улучшением сервиса и качества дорог в Курганской области
Ведомства работают над улучшением сервиса и качества дорог в Курганской области
Фото:
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В Курганской области прошла совместная акция Госавтоинспекции и управления дорог. Накануне Масленицы водителей-дальнобойщиков накормили блинами в одном из дорожных комплексов, признанным образцовым. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «Когда множество услуг располагаются в одном месте через каждые 50 км на трассе, это позволяет сделать движение на дорогах безопасным и позволяет водителям грузовозов соблюдать условия труда», — рассказал глава ФКУ «Упрдор „Южный Урал“» Владимир Муравьев. Он назвал комплекс «Зауральский тракт» образцовым и одним из лучших среди всех дорожных точек Курганской и Челябинской областей. Идею накормить дальнобойщиков блинами поддержал владелец заведения Виталий Нохрин. Он признается, что содержит дорожный комплекс уже 25 лет и постоянно работает над его улучшением, создавая новые сервисы для водителей. Участники движения поделились информацией, что обслуживание в комплексе находится на высоте, здесь нет очередей. Также водители фур надеются, что дороги в Курганской области станут шире — ездить по узким трассам неудобно. В дорожном управлении отметили, что в настоящее время ведется работа по расширению автодороги «Иртыш». Трассу со 151 по 200 км делают четырехполосной. Также водители признались, что за десять лет ситуация с федеральной автодорогой изменилась в лучшую сторону. Организаторы мероприятия пожелали всем участникам движения спокойной, безаварийной езды. Чтобы пожелание сбылось, было произведено символическое сожжение чучела Масленицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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