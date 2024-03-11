Общество Здоровье Хирурги из ХМАО вернули речь пациентке с опухолью головного мозга Минздрав: нейрохирурги ХМАО восстановили женщине речь и движения 12 марта 2024 в 16:15 Размер текста - 17 + Нейрохирурги ХМАО восстановили женщине речь и движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нейрохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска удалили опухоль головного мозга пациентке с помощью отечественного аппарата. Информация об этом опубликована в telegram-канале Министерства здравоохранения РФ. «Нейрохирурги Областной клинической больницы удалили пациентке опухоль, которая задевала функционально значимые участки головного мозга. Впервые на подобных операциях нейрохирургов подстраховывал новый аппарат нейрофизиологического мониторинга, который приобрели в рамках нацпроекта „Здравоохранение“. На опухоль головного мозга подается специальный импульс, и электроды, установленные на пациента, показывают безопасные анатомические места для удаления ткани», — сообщили в telegram-канале Минздрава. Такой аппарат позволяет свести к минимуму риски во время проведения операции. Его используют для диагностики и хирургических вмешательств на мозге, позвоночнике, щитовидной железе, периферических нервах и при онкологии. Врачам удалось удалить максимальное количество вредоносных тканей. После операции у пациентки восстановились движения конечностей, речь и прекратились головные боли. Нейрохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска удалили опухоль головного мозга пациентке с помощью отечественного аппарата. Информация об этом опубликована в telegram-канале Министерства здравоохранения РФ. «Нейрохирурги Областной клинической больницы удалили пациентке опухоль, которая задевала функционально значимые участки головного мозга. Впервые на подобных операциях нейрохирургов подстраховывал новый аппарат нейрофизиологического мониторинга, который приобрели в рамках нацпроекта „Здравоохранение“. На опухоль головного мозга подается специальный импульс, и электроды, установленные на пациента, показывают безопасные анатомические места для удаления ткани», — сообщили в telegram-канале Минздрава. Такой аппарат позволяет свести к минимуму риски во время проведения операции. Его используют для диагностики и хирургических вмешательств на мозге, позвоночнике, щитовидной железе, периферических нервах и при онкологии. Врачам удалось удалить максимальное количество вредоносных тканей. После операции у пациентки восстановились движения конечностей, речь и прекратились головные боли. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям