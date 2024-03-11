Хирурги из ХМАО вернули речь пациентке с опухолью головного мозга

Нейрохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска удалили опухоль головного мозга пациентке с помощью отечественного аппарата. Информация об этом опубликована в telegram-канале Министерства здравоохранения РФ.
«Нейрохирурги Областной клинической больницы удалили пациентке опухоль, которая задевала функционально значимые участки головного мозга. Впервые на подобных операциях нейрохирургов подстраховывал новый аппарат нейрофизиологического мониторинга, который приобрели в рамках нацпроекта „Здравоохранение“. На опухоль головного мозга подается специальный импульс, и электроды, установленные на пациента, показывают безопасные анатомические места для удаления ткани», — сообщили в telegram-канале Минздрава.
Такой аппарат позволяет свести к минимуму риски во время проведения операции. Его используют для диагностики и хирургических вмешательств на мозге, позвоночнике, щитовидной железе, периферических нервах и при онкологии.
Врачам удалось удалить максимальное количество вредоносных тканей. После операции у пациентки восстановились движения конечностей, речь и прекратились головные боли.
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