11 марта 2024

Хирурги из ХМАО вернули речь пациентке с опухолью головного мозга

Минздрав: нейрохирурги ХМАО восстановили женщине речь и движения
© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирурги ХМАО восстановили женщине речь и движения Фото:

Нейрохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска удалили опухоль головного мозга пациентке с помощью отечественного аппарата. Информация об этом опубликована в telegram-канале Министерства здравоохранения РФ.

«Нейрохирурги Областной клинической больницы удалили пациентке опухоль, которая задевала функционально значимые участки головного мозга. Впервые на подобных операциях нейрохирургов подстраховывал новый аппарат нейрофизиологического мониторинга, который приобрели в рамках нацпроекта „Здравоохранение“. На опухоль головного мозга подается специальный импульс, и электроды, установленные на пациента, показывают безопасные анатомические места для удаления ткани», — сообщили в telegram-канале Минздрава.

Такой аппарат позволяет свести к минимуму риски во время проведения операции. Его используют для диагностики и хирургических вмешательств на мозге, позвоночнике, щитовидной железе, периферических нервах и при онкологии.

Врачам удалось удалить максимальное количество вредоносных тканей. После операции у пациентки восстановились движения конечностей, речь и прекратились головные боли.

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Нейрохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска удалили опухоль головного мозга пациентке с помощью отечественного аппарата. Информация об этом опубликована в telegram-канале Министерства здравоохранения РФ. «Нейрохирурги Областной клинической больницы удалили пациентке опухоль, которая задевала функционально значимые участки головного мозга. Впервые на подобных операциях нейрохирургов подстраховывал новый аппарат нейрофизиологического мониторинга, который приобрели в рамках нацпроекта „Здравоохранение“. На опухоль головного мозга подается специальный импульс, и электроды, установленные на пациента, показывают безопасные анатомические места для удаления ткани», — сообщили в telegram-канале Минздрава. Такой аппарат позволяет свести к минимуму риски во время проведения операции. Его используют для диагностики и хирургических вмешательств на мозге, позвоночнике, щитовидной железе, периферических нервах и при онкологии. Врачам удалось удалить максимальное количество вредоносных тканей. После операции у пациентки восстановились движения конечностей, речь и прекратились головные боли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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