Самый загадочный рэпер России даст концерт в Тюмени

12 марта 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Клип на песню Вити Матанги «Как она меня выносит» посмотрели более 12 миллионов раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский рэпер, известный по своим клипам в YouTube на всю Россию, Витя Матанга (Виктор Бучельников) даст концерт в родном городе. Об это музыкант рассказал URA.RU. За Виктором давно закрепилась слава загадочного рэп-исполнителя, так как артист редко дает интервью, несмотря на известность. «5 апреля я делаю для своих близких и верных слушателей концерт. Всех пришедших ждет качественный рэп на понятном и общем языке. Тем более, что мне повезло: с прошлого года я занимаюсь только музыкой и могу уделить ей больше времени. Когда клип на этот трек посмотрели более 12 миллионов раз в YouTube, я особой популярности не ощутил. Просто делал свою музыку и все», — рассказал URA.RU Витя Матанга. Песня Вити Матанги «Как она меня выносит» стала платиновой в 2020 году. Ее прослушали и скачали более 50 тысяч раз. Витя Матанга известен на всю Россию, как «самый загадочный рэпер», так как редко дает интервью и избегает публичности. Несмотря на известность, артист живет в Тюмени, где пишет музыку на своем лейбле Matanga Music.

Тюменский рэпер, известный по своим клипам в YouTube на всю Россию, Витя Матанга (Виктор Бучельников) даст концерт в родном городе. Об это музыкант рассказал URA.RU. За Виктором давно закрепилась слава загадочного рэп-исполнителя, так как артист редко дает интервью, несмотря на известность. «5 апреля я делаю для своих близких и верных слушателей концерт. Всех пришедших ждет качественный рэп на понятном и общем языке. Тем более, что мне повезло: с прошлого года я занимаюсь только музыкой и могу уделить ей больше времени. Когда клип на этот трек посмотрели более 12 миллионов раз в YouTube, я особой популярности не ощутил. Просто делал свою музыку и все», — рассказал URA.RU Витя Матанга. Песня Вити Матанги «Как она меня выносит» стала платиновой в 2020 году. Ее прослушали и скачали более 50 тысяч раз. Витя Матанга известен на всю Россию, как «самый загадочный рэпер», так как редко дает интервью и избегает публичности. Несмотря на известность, артист живет в Тюмени, где пишет музыку на своем лейбле Matanga Music.