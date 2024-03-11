11 марта 2024

Самый загадочный рэпер России даст концерт в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип на песню Вити Матанги «Как она меня выносит» посмотрели более 12 миллионов раз Фото:

Тюменский рэпер, известный по своим клипам в YouTube на всю Россию, Витя Матанга (Виктор Бучельников) даст концерт в родном городе. Об это музыкант рассказал URA.RU. За Виктором давно закрепилась слава загадочного рэп-исполнителя, так как артист редко дает интервью, несмотря на известность.

«5 апреля я делаю для своих близких и верных слушателей концерт. Всех пришедших ждет качественный рэп на понятном и общем языке. Тем более, что мне повезло: с прошлого года я занимаюсь только музыкой и могу уделить ей больше времени. Когда клип на этот трек посмотрели более 12 миллионов раз в YouTube, я особой популярности не ощутил. Просто делал свою музыку и все», — рассказал URA.RU Витя Матанга.

Песня Вити Матанги «Как она меня выносит» стала платиновой в 2020 году. Ее прослушали и скачали более 50 тысяч раз. Витя Матанга известен на всю Россию, как «самый загадочный рэпер», так как редко дает интервью и избегает публичности. Несмотря на известность, артист живет в Тюмени, где пишет музыку на своем лейбле Matanga Music.

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Тюменский рэпер, известный по своим клипам в YouTube на всю Россию, Витя Матанга (Виктор Бучельников) даст концерт в родном городе. Об это музыкант рассказал URA.RU. За Виктором давно закрепилась слава загадочного рэп-исполнителя, так как артист редко дает интервью, несмотря на известность. «5 апреля я делаю для своих близких и верных слушателей концерт. Всех пришедших ждет качественный рэп на понятном и общем языке. Тем более, что мне повезло: с прошлого года я занимаюсь только музыкой и могу уделить ей больше времени. Когда клип на этот трек посмотрели более 12 миллионов раз в YouTube, я особой популярности не ощутил. Просто делал свою музыку и все», — рассказал URA.RU Витя Матанга. Песня Вити Матанги «Как она меня выносит» стала платиновой в 2020 году. Ее прослушали и скачали более 50 тысяч раз. Витя Матанга известен на всю Россию, как «самый загадочный рэпер», так как редко дает интервью и избегает публичности. Несмотря на известность, артист живет в Тюмени, где пишет музыку на своем лейбле Matanga Music.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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