Самый загадочный рэпер России даст концерт в Тюмени

Тюменский рэпер, известный по своим клипам в YouTube на всю Россию, Витя Матанга (Виктор Бучельников) даст концерт в родном городе. Об это музыкант рассказал URA.RU. За Виктором давно закрепилась слава загадочного рэп-исполнителя, так как артист редко дает интервью, несмотря на известность.
«5 апреля я делаю для своих близких и верных слушателей концерт. Всех пришедших ждет качественный рэп на понятном и общем языке. Тем более, что мне повезло: с прошлого года я занимаюсь только музыкой и могу уделить ей больше времени. Когда клип на этот трек посмотрели более 12 миллионов раз в YouTube, я особой популярности не ощутил. Просто делал свою музыку и все», — рассказал URA.RU Витя Матанга.
Песня Вити Матанги «Как она меня выносит» стала платиновой в 2020 году. Ее прослушали и скачали более 50 тысяч раз. Витя Матанга известен на всю Россию, как «самый загадочный рэпер», так как редко дает интервью и избегает публичности. Несмотря на известность, артист живет в Тюмени, где пишет музыку на своем лейбле Matanga Music.
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