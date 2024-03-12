Иностранцы посетят Челябинскую область для изучения наследия региона

Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи изучат Челябинскую область

12 марта 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

В рамках Всемирного фестиваля молодежи пройдут экскурсии для иностранцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи прибыли в Челябинскую область. Для них разработали тематический маршрут под названием «Жить и работать в России», об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Челябинск стал частью тематических маршрутов для иностранцев. Ребят ожидают экскурсии по промышленным, технологическим и научно-образовательным центам, а также по туристическим местам с достопримечательностями», — сообщили в правительстве Челябинской области. В составе команды 53 человека из 32 стран. Для иностранных гостей подготовили четыре дня программы. Они посетят культурные и производственные места и побывают в национальном парке «Таганай».

Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи прибыли в Челябинскую область. Для них разработали тематический маршрут под названием «Жить и работать в России», об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Челябинск стал частью тематических маршрутов для иностранцев. Ребят ожидают экскурсии по промышленным, технологическим и научно-образовательным центам, а также по туристическим местам с достопримечательностями», — сообщили в правительстве Челябинской области. В составе команды 53 человека из 32 стран. Для иностранных гостей подготовили четыре дня программы. Они посетят культурные и производственные места и побывают в национальном парке «Таганай».