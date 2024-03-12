Иностранцы посетят Челябинскую область для изучения наследия региона

Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи изучат Челябинскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, всемирный фестиваль молодежи и студентов
В рамках Всемирного фестиваля молодежи пройдут экскурсии для иностранцев Фото:

Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи прибыли в Челябинскую область. Для них разработали тематический маршрут под названием «Жить и работать в России», об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Челябинск стал частью тематических маршрутов для иностранцев. Ребят ожидают экскурсии по промышленным, технологическим и научно-образовательным центам, а также по туристическим местам с достопримечательностями», — сообщили в правительстве Челябинской области.

В составе команды 53 человека из 32 стран. Для иностранных гостей подготовили четыре дня программы. Они посетят культурные и производственные места и побывают в национальном парке «Таганай».

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Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи прибыли в Челябинскую область. Для них разработали тематический маршрут под названием «Жить и работать в России», об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Челябинск стал частью тематических маршрутов для иностранцев. Ребят ожидают экскурсии по промышленным, технологическим и научно-образовательным центам, а также по туристическим местам с достопримечательностями», — сообщили в правительстве Челябинской области. В составе команды 53 человека из 32 стран. Для иностранных гостей подготовили четыре дня программы. Они посетят культурные и производственные места и побывают в национальном парке «Таганай».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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