Иностранцы посетят Челябинскую область для изучения наследия региона

Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи прибыли в Челябинскую область. Для них разработали тематический маршрут под названием «Жить и работать в России», об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.
«Челябинск стал частью тематических маршрутов для иностранцев. Ребят ожидают экскурсии по промышленным, технологическим и научно-образовательным центам, а также по туристическим местам с достопримечательностями», — сообщили в правительстве Челябинской области.
В составе команды 53 человека из 32 стран. Для иностранных гостей подготовили четыре дня программы. Они посетят культурные и производственные места и побывают в национальном парке «Таганай».
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.