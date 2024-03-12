На эротическое мужское шоу в Тюмени места скупают рядами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Филармония. Курган, филармония, пустые места, концертный зал, посадочные места
В тюменском концертном зале, где пройдет шоу, полностью выкуплены 18 рядов Фото:

В Тюмени на мужское шоу для взрослых выкупают места в зале целыми рядами. Сообщение об этом появилось на сайтах-агрегаторах по продаже билетов.

«Эротическое шоу, созданное для женщин. Места раскуплены на полных 18 рядов. Остались места на полных 7 рядов», — указано в сообщении.

Мужское шоу пройдет в столице региона в конце марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили спектакль с актером Николаем Наумовым (Колян из сериала «Реальные пацаны») из-за низких продаж билетов.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на мужское шоу для взрослых выкупают места в зале целыми рядами. Сообщение об этом появилось на сайтах-агрегаторах по продаже билетов. «Эротическое шоу, созданное для женщин. Места раскуплены на полных 18 рядов. Остались места на полных 7 рядов», — указано в сообщении. Мужское шоу пройдет в столице региона в конце марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили спектакль с актером Николаем Наумовым (Колян из сериала «Реальные пацаны») из-за низких продаж билетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...