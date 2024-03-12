На эротическое мужское шоу в Тюмени места скупают рядами

В тюменском концертном зале, где пройдет шоу, полностью выкуплены 18 рядов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на мужское шоу для взрослых выкупают места в зале целыми рядами. Сообщение об этом появилось на сайтах-агрегаторах по продаже билетов.

«Эротическое шоу, созданное для женщин. Места раскуплены на полных 18 рядов. Остались места на полных 7 рядов», — указано в сообщении.

Мужское шоу пройдет в столице региона в конце марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили спектакль с актером Николаем Наумовым (Колян из сериала «Реальные пацаны») из-за низких продаж билетов.