На эротическое мужское шоу в Тюмени места скупают рядами

В тюменском концертном зале, где пройдет шоу, полностью выкуплены 18 рядов
В Тюмени на мужское шоу для взрослых выкупают места в зале целыми рядами. Сообщение об этом появилось на сайтах-агрегаторах по продаже билетов.
«Эротическое шоу, созданное для женщин. Места раскуплены на полных 18 рядов. Остались места на полных 7 рядов», — указано в сообщении.
Мужское шоу пройдет в столице региона в конце марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили спектакль с актером Николаем Наумовым (Колян из сериала «Реальные пацаны») из-за низких продаж билетов.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.