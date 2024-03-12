Тюменцы не хотят смотреть спектакль с Коляном из «Реальных пацанов»

Спектакль с Николаем Наумовым в Тюмени отменили из-за низких продаж билетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина 654 Store. Перезентация бренда Real Kolyan. Екатеринбург., наумов николай
Спектакль «Большой куш» с Николаем Наумовым в главной роли должен был пройти в Тюмени 13 марта Фото:

В Тюмени отменена постановка «Большой куш», главную роль в которой исполняет российский актер из Перми Николай Наумов (Колян из сериала «Реальные пацаны»). Как рассказали URA.RU в администрации «Городских зрелищных касс», причина — в низкой продаваемости билетов.

«Спектакль „Большой куш“ с Николаем Наумовым, который должен был пройти 13 марта, отменен в Тюмени. Переноса не будет, потому что низкие предпродажи билетов. Видимо, тюменцы не хотят смотреть», — рассказали URA.RU в «Городских зрелищных кассах».

Уже купленные билеты на спектакль «Большой куш» тюменцы могут вернуть в точках продаж и на сайтах-агрегаторах, где они приобретались. Ранее URA.RU писало, что Николай Наумов снялся вместе с тюменским актером Львом Зулькарнаевым (Зима из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте») в четвертом эпизоде сериала «Волшебный участок».

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В Тюмени отменена постановка «Большой куш», главную роль в которой исполняет российский актер из Перми Николай Наумов (Колян из сериала «Реальные пацаны»). Как рассказали URA.RU в администрации «Городских зрелищных касс», причина — в низкой продаваемости билетов. «Спектакль „Большой куш“ с Николаем Наумовым, который должен был пройти 13 марта, отменен в Тюмени. Переноса не будет, потому что низкие предпродажи билетов. Видимо, тюменцы не хотят смотреть», — рассказали URA.RU в «Городских зрелищных кассах». Уже купленные билеты на спектакль «Большой куш» тюменцы могут вернуть в точках продаж и на сайтах-агрегаторах, где они приобретались. Ранее URA.RU писало, что Николай Наумов снялся вместе с тюменским актером Львом Зулькарнаевым (Зима из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте») в четвертом эпизоде сериала «Волшебный участок».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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