Тюменцы не хотят смотреть спектакль с Коляном из «Реальных пацанов»

Спектакль с Николаем Наумовым в Тюмени отменили из-за низких продаж билетов

12 марта 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Спектакль «Большой куш» с Николаем Наумовым в главной роли должен был пройти в Тюмени 13 марта Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Тюмени отменена постановка «Большой куш», главную роль в которой исполняет российский актер из Перми Николай Наумов (Колян из сериала «Реальные пацаны»). Как рассказали URA.RU в администрации «Городских зрелищных касс», причина — в низкой продаваемости билетов. «Спектакль „Большой куш“ с Николаем Наумовым, который должен был пройти 13 марта, отменен в Тюмени. Переноса не будет, потому что низкие предпродажи билетов. Видимо, тюменцы не хотят смотреть», — рассказали URA.RU в «Городских зрелищных кассах». Уже купленные билеты на спектакль «Большой куш» тюменцы могут вернуть в точках продаж и на сайтах-агрегаторах, где они приобретались. Ранее URA.RU писало, что Николай Наумов снялся вместе с тюменским актером Львом Зулькарнаевым (Зима из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте») в четвертом эпизоде сериала «Волшебный участок».

В Тюмени отменена постановка «Большой куш», главную роль в которой исполняет российский актер из Перми Николай Наумов (Колян из сериала «Реальные пацаны»). Как рассказали URA.RU в администрации «Городских зрелищных касс», причина — в низкой продаваемости билетов. «Спектакль „Большой куш“ с Николаем Наумовым, который должен был пройти 13 марта, отменен в Тюмени. Переноса не будет, потому что низкие предпродажи билетов. Видимо, тюменцы не хотят смотреть», — рассказали URA.RU в «Городских зрелищных кассах». Уже купленные билеты на спектакль «Большой куш» тюменцы могут вернуть в точках продаж и на сайтах-агрегаторах, где они приобретались. Ранее URA.RU писало, что Николай Наумов снялся вместе с тюменским актером Львом Зулькарнаевым (Зима из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте») в четвертом эпизоде сериала «Волшебный участок».