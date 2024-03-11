К жителю ХМАО, избившему подростка в автобусе, пришли следователи

Следователи в Югорске проводят процессуальную проверку по статье УК РФ «Хулиганство» после ЧП с избиением подростка в автобусе пьяным мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По поручению руководителя следственного управления по данному сообщению СМИ Югорским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в ведомстве. Ранее нарушитель был привлечен полицией к административной ответственности.
В полицию Югорска 11 марта обратилась мать подростка. Она рассказала, что неизвестный мужчина избил ее 16-летнего сына в автобусе.
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