11 марта 2024

К жителю ХМАО, избившему подростка в автобусе, пришли следователи

Следователи в ХМАО проводят проверку после ЧП с избиением подростка в автобусе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи Югорска проводят проверку по статье УК РФ «Хулиганство» Фото:

Следователи в Югорске проводят процессуальную проверку по статье УК РФ «Хулиганство» после ЧП с избиением подростка в автобусе пьяным мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению руководителя следственного управления по данному сообщению СМИ Югорским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в ведомстве. Ранее нарушитель был привлечен полицией к административной ответственности.

В полицию Югорска 11 марта обратилась мать подростка. Она рассказала, что неизвестный мужчина избил ее 16-летнего сына в автобусе.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи в Югорске проводят процессуальную проверку по статье УК РФ «Хулиганство» после ЧП с избиением подростка в автобусе пьяным мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По поручению руководителя следственного управления по данному сообщению СМИ Югорским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в ведомстве. Ранее нарушитель был привлечен полицией к административной ответственности. В полицию Югорска 11 марта обратилась мать подростка. Она рассказала, что неизвестный мужчина избил ее 16-летнего сына в автобусе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...