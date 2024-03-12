Суд вынес приговор екатеринбуржцу, прописавшему у себя 3,6 тысячи иностранцев

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Мужчину оштрафовали на 1,5 миллиона рублей Фото:

В Екатеринбурге суд оштрафовал на 1,5 миллиона рублей 39-летнего мужчину, который прописал у себя в квартире 3669 иностранцев. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Осужденный в период с июля 2022 года по июнь 2023 года осуществил фиктивную постановку на учет 3669 иностранных граждан по месту пребывания в РФ, в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан», — передает telegram-канал ведомства. Там отметили, что екатеринбуржец осознавал, что никто из иностранцев проживать в квартире не будет.

Мировой судья судебного участка №2 Орджоникидзевского района назначил мужчине штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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В Екатеринбурге суд оштрафовал на 1,5 миллиона рублей 39-летнего мужчину, который прописал у себя в квартире 3669 иностранцев. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Осужденный в период с июля 2022 года по июнь 2023 года осуществил фиктивную постановку на учет 3669 иностранных граждан по месту пребывания в РФ, в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан», — передает telegram-канал ведомства. Там отметили, что екатеринбуржец осознавал, что никто из иностранцев проживать в квартире не будет. Мировой судья судебного участка №2 Орджоникидзевского района назначил мужчине штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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