Суд вынес приговор екатеринбуржцу, прописавшему у себя 3,6 тысячи иностранцев

12 марта 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Мужчину оштрафовали на 1,5 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге суд оштрафовал на 1,5 миллиона рублей 39-летнего мужчину, который прописал у себя в квартире 3669 иностранцев. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Осужденный в период с июля 2022 года по июнь 2023 года осуществил фиктивную постановку на учет 3669 иностранных граждан по месту пребывания в РФ, в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан», — передает telegram-канал ведомства. Там отметили, что екатеринбуржец осознавал, что никто из иностранцев проживать в квартире не будет. Мировой судья судебного участка №2 Орджоникидзевского района назначил мужчине штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.

В Екатеринбурге суд оштрафовал на 1,5 миллиона рублей 39-летнего мужчину, который прописал у себя в квартире 3669 иностранцев. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Осужденный в период с июля 2022 года по июнь 2023 года осуществил фиктивную постановку на учет 3669 иностранных граждан по месту пребывания в РФ, в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан», — передает telegram-канал ведомства. Там отметили, что екатеринбуржец осознавал, что никто из иностранцев проживать в квартире не будет. Мировой судья судебного участка №2 Орджоникидзевского района назначил мужчине штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.