В тюменской многоэтажке в квартирах из-за деревьев появились насекомые

13 марта 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Жители винят деревья в появлении сырости и насекомых в квартирах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени жители дома на улице Карла Маркса пожаловались на сырость и насекомых в квартирах. По их словам, в этом виноваты деревья, которые растут рядом со зданием. Об этом одна из жительниц написала в соцсети «ВКонтакте». «В квартирах темнота, сырость, распространяются микробы и насекомые. Ну и ухудшается здоровье людей. Проживающих много в доме. На первых этажах из-за того, что ветки деревьев не пилят, стоит сырость. Просьба заставить управляющую компанию спилить ветки на деревьях, чтобы солнечные лучи попадали в квартиры и не стучали по окнам и балконам», — написала пользовательница в соцсети «ВКонтакте». В администрации города сообщили, что обрезать ветки в благоприятные агротехнические сроки. «ООО „УК Монолит“ получила разрешительные документы 27 февраля 2024 года на проведение работ по санитарной (яблоня ягодная — 1 единица) и формовочной (тополь бальзамический — 17 единиц, клен ясенелистный — 6 единиц) обрезке зеленых насаждений. Мероприятия по обрезке планируются к выполнению в благоприятные агротехнические сроки (формовочная обрезка до 31 марта, 15 ноября — 27 декабря; санитарная обрезка 27 февраля — 27 мая)», — сообщили в мэрии.

В Тюмени жители дома на улице Карла Маркса пожаловались на сырость и насекомых в квартирах. По их словам, в этом виноваты деревья, которые растут рядом со зданием. Об этом одна из жительниц написала в соцсети «ВКонтакте». «В квартирах темнота, сырость, распространяются микробы и насекомые. Ну и ухудшается здоровье людей. Проживающих много в доме. На первых этажах из-за того, что ветки деревьев не пилят, стоит сырость. Просьба заставить управляющую компанию спилить ветки на деревьях, чтобы солнечные лучи попадали в квартиры и не стучали по окнам и балконам», — написала пользовательница в соцсети «ВКонтакте». В администрации города сообщили, что обрезать ветки в благоприятные агротехнические сроки. «ООО „УК Монолит“ получила разрешительные документы 27 февраля 2024 года на проведение работ по санитарной (яблоня ягодная — 1 единица) и формовочной (тополь бальзамический — 17 единиц, клен ясенелистный — 6 единиц) обрезке зеленых насаждений. Мероприятия по обрезке планируются к выполнению в благоприятные агротехнические сроки (формовочная обрезка до 31 марта, 15 ноября — 27 декабря; санитарная обрезка 27 февраля — 27 мая)», — сообщили в мэрии.