Под Тюменью иномарка сбила восьмилетнего ребенка

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Автомобиль сбил восьмилетнюю девочку, когда она переходила дорогу Фото:

В селе Луговое Тюменского района (Тюменская область) водитель автомобиля Kia Rio сбила восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

«Девочка шла по краю проезжей части и в какой-то момент решила перейти дорогу. В результате чего ребенка сбил автомобиль Kia Rio, которым управляла 27-летняя женщина», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что тюменка пыталась избежать ДТП. В результате аварии ребенок получил ушибы. Сотрудники ГИБДД устанавливают иные обстоятельства, которые привели к ЧП.

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В селе Луговое Тюменского района (Тюменская область) водитель автомобиля Kia Rio сбила восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. «Девочка шла по краю проезжей части и в какой-то момент решила перейти дорогу. В результате чего ребенка сбил автомобиль Kia Rio, которым управляла 27-летняя женщина», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там добавили, что тюменка пыталась избежать ДТП. В результате аварии ребенок получил ушибы. Сотрудники ГИБДД устанавливают иные обстоятельства, которые привели к ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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