11 марта 2024

Досрочное голосование в ЯНАО вышло на финишную прямую. Фото

Досрочное голосование в отдаленных районах ЯНАО закончится 14 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, досрочное голосование
Избирком работает в шести отдаленных районах ЯНАО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Досрочное голосование на выборах президента России в отдаленных районах ЯНАО подходит к своему завершению. Об этом рассказали в Избиркоме Ямало-Ненецкого автономного округа.

«По данным на 12 марта, в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа досрочно на выборах Президента РФ проголосовали 38 тысяч избирателей. Крайний день досрочного голосования — 14 марта», — сообщается на сайте избирательной комиссии ЯНАО. Голосование проходит в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Ямальском районах.

Досрочное голосование проводится в труднодоступных районах Ямало-Ненецкого автономного округа. Члены избиркома предоставляют возможность проголосовать на выборах президента РФ оленеводам, промысловикам и вахтовым работникам топливно-энергетических комплексов.

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Досрочное голосование на выборах президента России в отдаленных районах ЯНАО подходит к своему завершению. Об этом рассказали в Избиркоме Ямало-Ненецкого автономного округа. «По данным на 12 марта, в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа досрочно на выборах Президента РФ проголосовали 38 тысяч избирателей. Крайний день досрочного голосования — 14 марта», — сообщается на сайте избирательной комиссии ЯНАО. Голосование проходит в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Ямальском районах. Досрочное голосование проводится в труднодоступных районах Ямало-Ненецкого автономного округа. Члены избиркома предоставляют возможность проголосовать на выборах президента РФ оленеводам, промысловикам и вахтовым работникам топливно-энергетических комплексов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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