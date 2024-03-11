Политика Выборы Досрочное голосование в ЯНАО вышло на финишную прямую. Фото Досрочное голосование в отдаленных районах ЯНАО закончится 14 марта 12 марта 2024 в 18:18 Размер текста - 17 + Избирком работает в шести отдаленных районах ЯНАО (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Досрочное голосование на выборах президента России в отдаленных районах ЯНАО подходит к своему завершению. Об этом рассказали в Избиркоме Ямало-Ненецкого автономного округа. «По данным на 12 марта, в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа досрочно на выборах Президента РФ проголосовали 38 тысяч избирателей. Крайний день досрочного голосования — 14 марта», — сообщается на сайте избирательной комиссии ЯНАО. Голосование проходит в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Ямальском районах. Досрочное голосование проводится в труднодоступных районах Ямало-Ненецкого автономного округа. Члены избиркома предоставляют возможность проголосовать на выборах президента РФ оленеводам, промысловикам и вахтовым работникам топливно-энергетических комплексов. Досрочное голосование на выборах президента России в отдаленных районах ЯНАО подходит к своему завершению. Об этом рассказали в Избиркоме Ямало-Ненецкого автономного округа. «По данным на 12 марта, в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа досрочно на выборах Президента РФ проголосовали 38 тысяч избирателей. Крайний день досрочного голосования — 14 марта», — сообщается на сайте избирательной комиссии ЯНАО. Голосование проходит в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Ямальском районах. Досрочное голосование проводится в труднодоступных районах Ямало-Ненецкого автономного округа. Члены избиркома предоставляют возможность проголосовать на выборах президента РФ оленеводам, промысловикам и вахтовым работникам топливно-энергетических комплексов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям