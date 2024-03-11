Досрочное голосование на выборах президента России в отдаленных районах ЯНАО подходит к своему завершению. Об этом рассказали в Избиркоме Ямало-Ненецкого автономного округа.
«По данным на 12 марта, в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа досрочно на выборах Президента РФ проголосовали 38 тысяч избирателей. Крайний день досрочного голосования — 14 марта», — сообщается на сайте избирательной комиссии ЯНАО. Голосование проходит в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Ямальском районах.
Досрочное голосование проводится в труднодоступных районах Ямало-Ненецкого автономного округа. Члены избиркома предоставляют возможность проголосовать на выборах президента РФ оленеводам, промысловикам и вахтовым работникам топливно-энергетических комплексов.
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