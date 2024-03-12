Работники УВЗ отправили танки на фронт под песни Майданова. Фото

12 марта 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Епископ освятил танки перед отправкой на СВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») отправил партию танков Т-90М «Прорыв» российским солдатам на передовую под песни Дениса Майданова и группы «Земляне». Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «Лучшие в мире танки Т-90М „Прорыв“ отправились с Уралвагонзавода в войска с российским триколором на башнях и под композиции известных российских исполнителей», — пишет telegram-канал УВЗ. На мероприятии присутствовали 2000 заводчан, которые провожали эшелон танков под живое выступление артистов. В финальной части отправки епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий освятил бронемашины. «Важность таких мероприятий высочайшая! Большая честь и удовольствие приехать и поприветствовать тружеников, поблагодарить их и поклониться за большой труд, за большой вклад в нашу победу», — сказал Майданов. Уральское предприятие регулярно поставляет танки российской армии на передовую. В декабре 2023 года УВЗ передал Минобороны танки Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с дополнительной защитой. Фото: telegram-канал «УралВагонЗавод — УВЗ», https://t.me/uvznews/2613 Фото: telegram-канал «УралВагонЗавод — УВЗ», https://t.me/uvznews/2613 Фото: telegram-канал «УралВагонЗавод — УВЗ», https://t.me/uvznews/2613

«Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») отправил партию танков Т-90М «Прорыв» российским солдатам на передовую под песни Дениса Майданова и группы «Земляне». Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «Лучшие в мире танки Т-90М „Прорыв“ отправились с Уралвагонзавода в войска с российским триколором на башнях и под композиции известных российских исполнителей», — пишет telegram-канал УВЗ. На мероприятии присутствовали 2000 заводчан, которые провожали эшелон танков под живое выступление артистов. В финальной части отправки епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий освятил бронемашины. «Важность таких мероприятий высочайшая! Большая честь и удовольствие приехать и поприветствовать тружеников, поблагодарить их и поклониться за большой труд, за большой вклад в нашу победу», — сказал Майданов. Уральское предприятие регулярно поставляет танки российской армии на передовую. В декабре 2023 года УВЗ передал Минобороны танки Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с дополнительной защитой.