Власти ХМАО назвали сроки начала подачи заявлений в первый класс

В ХМАО подача заявлений на зачисление в первые классы стартует 26 марта

12 марта 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

С 26 марта стартует прием заявлений на зачисление школьников в первые классы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с 26 марта стартует прием заявлений на зачисление школьников в первые классы. Об этом в прямом эфире с окружным ЦУР рассказала заместитель главы департамента образования ХМАО Инна Святченко. «Старт приемной кампании в первый класс во всех муниципальных образованиях будет в разное время и в разные даты. Очень важно подать заявление именно в тот день и время, которые определил ваш муниципалитет. Самый первый муниципалитет, который объявляет о приеме в первый класс — Мегион. С 26 марта родители Мегиона могут подавать заявления для зачисления в первые классы», — пояснила в прямом эфире Святченко. В Когалыме и Нижневартовске прием документов 27 марта в 9:00. В Сургуте 28 марта в 8:00, Белоярский район и Пыть-Ях в 9:00. В 8:00 29 марта заявления принимают в Нефтеюганске, в 9:00 в Урае. Ханты-Мансийск, Югорск и Кондинский район будут осуществлять приемную кампанию 1 апреля без определенного времени. В Советском районе 1 апреля в 9:00. Родители могут подать документы на зачисление в первый класс через Госуслуги, лично или через почту. Заявление нужно подавать с указанного времени. Документы, направленные в 8:59 будут в дальнейшем отклонены. Прием заявлений заканчивается 30 июня. В течение трех дней школы ХМАО обязаны опубликовать списки о зачислении первоклассников. «Сразу хочу успокоить родителей — все первоклассники обеспечены местами. 314 школ готовы к приему первоклассников. На сегодняшний день их прогнозируемое количество — 22 591 человек», — сообщила замдиректора депобразования Югры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе с 26 марта стартует прием заявлений на зачисление школьников в первые классы. Об этом в прямом эфире с окружным ЦУР рассказала заместитель главы департамента образования ХМАО Инна Святченко. «Старт приемной кампании в первый класс во всех муниципальных образованиях будет в разное время и в разные даты. Очень важно подать заявление именно в тот день и время, которые определил ваш муниципалитет. Самый первый муниципалитет, который объявляет о приеме в первый класс — Мегион. С 26 марта родители Мегиона могут подавать заявления для зачисления в первые классы», — пояснила в прямом эфире Святченко. В Когалыме и Нижневартовске прием документов 27 марта в 9:00. В Сургуте 28 марта в 8:00, Белоярский район и Пыть-Ях в 9:00. В 8:00 29 марта заявления принимают в Нефтеюганске, в 9:00 в Урае. Ханты-Мансийск, Югорск и Кондинский район будут осуществлять приемную кампанию 1 апреля без определенного времени. В Советском районе 1 апреля в 9:00. Родители могут подать документы на зачисление в первый класс через Госуслуги, лично или через почту. Заявление нужно подавать с указанного времени. Документы, направленные в 8:59 будут в дальнейшем отклонены. Прием заявлений заканчивается 30 июня. В течение трех дней школы ХМАО обязаны опубликовать списки о зачислении первоклассников. «Сразу хочу успокоить родителей — все первоклассники обеспечены местами. 314 школ готовы к приему первоклассников. На сегодняшний день их прогнозируемое количество — 22 591 человек», — сообщила замдиректора депобразования Югры.