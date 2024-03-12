На 69 году жизни умер почетный гражданин Шадринского района Сергей Уфимцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области умер бывший председатель Шадринской районной думы и почетный гражданин Сергей Уфимцев. Ему было 68 лет, сообщает региональный департамент образования и науки в соцсети.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким почетного работника среднего профессионального образования РФ, почетного гражданина Шадринского района Сергея Викторовича Уфимцева, который ушел из жизни на 69-м году. Память о Сергее Викторовиче, о его трудовых заслугах навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении областного департамента образования. С 2010—2020 годы Уфимцев был председателем Шадринской районной думы и заместителем директора ООО «Шадринское».

Сергей Уфимцев начал работать в системе образования в 2001 году, когда пришел работать директором Шадринского сельскохозяйственного техникума. С 2008 по 2013 годы трудился в должности руководителя сельскохозяйственного отделения Шадринского политехнического колледжа, а после на посту директора в Чистопрудненской основной школе.

За добросовестный труд имеет звание лауреата премии среди руководителей хозяйств «За верность крестьянскому делу» им. Героя социалистического труда А.Н. Грязнова. Также награжден почетной грамотой Минсельхоза за качественную подготовку специалистов и профессионализм. За свою карьеру внес большой вклад в развитие органов местного самоуправления, агропромышленного комплекса и образования Шадринского района.

Сергей Уфимцев умер на 69 году жизни Фото: автор не указан, группа «Департамент образования Курганской области» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-142522130_16025