Пациенты курганской VIP-больницы пожаловались, что замерзают из-за капремонта. Видео

12 марта 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Пациенты пожаловались на холод в Курганской областной больнице Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской областной клинической больнице пациенты жалуются на холод в отделениях из-за того, что на третьем этаже корпуса проводится капитальный ремонт. В больнице утверждают, что жалоб нет. При этом проблему оперативно решили, в палатах стало тепло. Об этом URA.RU рассказала родственница находящейся на лечении в больнице жительницы Кургана. «Пациенты двух отделений Курганской областной клинической больницы — гемодиализа и гематологии уже двое суток сидят без тепла. У меня в больнице лежит мама в тяжелом состоянии. В коридорах и палатах холодно, на третьем этаже затеяли капремонт, по-видимому, перекрыли отопление. И это в период календарной зимы с ночными температурами до -15», — возмущена родственница одной из пациенток. По словам собеседницы, работники подрядной организации не могут пояснить, когда в больнице вновь будет тепло. Источник из числа медиков опроверг, что есть проблемы с отоплением. Он предположил, что при проведении капремонта в помещении мог возникнуть сквозняк. Рабочие делают ремонт. Но, срезая батареи, сразу устанавливают новые. При этом главврач Николай Плотников лично обошел палаты. Жалоб от пациентов не поступало. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. При этом родственница пациентки уточнила, что сейчас в больницу прибыла бригада работников, которые отрегулировали систему отопления. Батареи стали теплыми. Ранее URA.RU писало, что в Курганской областной клинической больнице проходит поэтапный капитальный ремонт помещений. Были отремонтированы отделения пульмонологии и гастроэнтерологии, операционные, эндоскопии, фасады, благоустроена территория и закуплено современное оборудование. Масштабный ремонт будет продолжен в 2024 году. КОКБ считается одной из самых оснащенных в области, здесь получают медпомощь высокопоставленные чиновники и бизнесмены региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской областной клинической больнице пациенты жалуются на холод в отделениях из-за того, что на третьем этаже корпуса проводится капитальный ремонт. В больнице утверждают, что жалоб нет. При этом проблему оперативно решили, в палатах стало тепло. Об этом URA.RU рассказала родственница находящейся на лечении в больнице жительницы Кургана. «Пациенты двух отделений Курганской областной клинической больницы — гемодиализа и гематологии уже двое суток сидят без тепла. У меня в больнице лежит мама в тяжелом состоянии. В коридорах и палатах холодно, на третьем этаже затеяли капремонт, по-видимому, перекрыли отопление. И это в период календарной зимы с ночными температурами до -15», — возмущена родственница одной из пациенток. По словам собеседницы, работники подрядной организации не могут пояснить, когда в больнице вновь будет тепло. Источник из числа медиков опроверг, что есть проблемы с отоплением. Он предположил, что при проведении капремонта в помещении мог возникнуть сквозняк. Рабочие делают ремонт. Но, срезая батареи, сразу устанавливают новые. При этом главврач Николай Плотников лично обошел палаты. Жалоб от пациентов не поступало. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. При этом родственница пациентки уточнила, что сейчас в больницу прибыла бригада работников, которые отрегулировали систему отопления. Батареи стали теплыми. Ранее URA.RU писало, что в Курганской областной клинической больнице проходит поэтапный капитальный ремонт помещений. Были отремонтированы отделения пульмонологии и гастроэнтерологии, операционные, эндоскопии, фасады, благоустроена территория и закуплено современное оборудование. Масштабный ремонт будет продолжен в 2024 году. КОКБ считается одной из самых оснащенных в области, здесь получают медпомощь высокопоставленные чиновники и бизнесмены региона.